الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز راحة ٢٤ ساعة بعد الفوز على انبي

مباراة إنبي وبيراميدز
مباراة إنبي وبيراميدز

منح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد الانتصار الذي تحقق على حساب انبي بهدف دون مقابل.

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بيراميدز يحافظ علي صدارة الدوري بفوز صعب علي إنبي

وحقق بيراميدز الفوز على مضيفه  نادي انبي بهدف دون مقابل على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

وواصل بيراميدز بالنقاط الثلاثة صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٨ نقطة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة استعدادا لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

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