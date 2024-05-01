بيراميدز راحة ٢٤ ساعة بعد الفوز على انبي

منح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز اللاعبين راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة بعد الانتصار الذي تحقق على حساب انبي بهدف دون مقابل.

وحقق بيراميدز الفوز على مضيفه نادي انبي بهدف دون مقابل على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

وواصل بيراميدز بالنقاط الثلاثة صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٨ نقطة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الجمعة استعدادا لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢١ من بطولة الدوري.