البنتاجون: قوات روسية تتمركز في النقطة نفسها مع قواتنا بالنيجر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، أن قواتها العسكرية تتواجد مع قوات مسلحة روسية في القاعدة العسكرية نفسها في دولة النيجر، وذلك بعد وصول الجيش الروسي واستعداد الجيش الأمريكي للانسحاب من البلاد.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية: "وصلت القوات الروسية إلى القاعدة الجوية 101 قبل عدة أسابيع والجيش الروسي يقيم في مجمع منفصل عن الجيش الأمريكي أو المنشآت أو المعدات الأمريكية".

وأضاف المسؤول أنه يتم مراقبة الوضع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمعقولة لضمان سلامة القوات والمنشآت والمعدات الأمريكية.

كما أشارت الدفاع الأمريكية إلى أن قواتها تتمركز في القاعدة الجوية 101 التابعة لسلاح الجو لدولة النيجر بالقرب من المطار الدولي لعاصمة النيجر نيامي.

وتعد النيجر بمثابة قاعدة حيوية في المنطقة للجيش الأمريكي، ما يسمح لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإجراء مهام استخباراتية ومراقبة واستطلاعية في مناطق الاضطرابات المجاورة مثل مالي وبوركينا فاسو.