إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمدينة إطسا وقرى المركز.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، ومسئولي الإدارة الزراعية بالمركز، وإدارة المتابعة الميدانية بالمركز والقرى.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، واستكمال إزالة التعديات في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة إطسا، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بزمام المركز، وتم إزالة التعديات بشكل فوري، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية وإدارة أملاك الدولة.

وأضاف رئيس المركز أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية داخل الحيز العمراني بالصوافنة ومدينة إطسا، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية وحفر أساسات، على مساحة إجمالية بلغت 650 متر، وتم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات بالبناء المخالف بقرى مركز إطسا في الفيوم ليلا

وفي نفس السياق نفذت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا عدة حملات برئاسة المهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، وبالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية، والوحدات المحلية القروية، تم خلالها إزالة عدد 7 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، بقرى الغرق ومنية الحيط وقلمشاه وجبر، على مساحة إجمالية بلغت 1250 متر من الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك استكمالا للحملات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الثانية والعشرين.