الجمعة 03 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

صحية للدايت| طريقة عمل سلطة السيزر بالدجاج

سلطة السيزر
سلطة السيزر

سلطة السيزر بالدجاج من الأطباق اللذيذة التي يمكنك إعدادها كوجبة صحية، غنية بالفيتامينات ولا تحتوي علي سعرات حرارية عاليه، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

 

سلطة السيزر بالدجاج

طريقة عمل سلطة السيزر بالدجاج

المقادير

- لتحضير الدجاج :

  • زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
  • صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع مكعبات)
  • الأعشاب الإيطالية : ملعقة صغيرة
  • بهارات إيطالية : ملعقة صغيرة

- لتحضير صلصة السيزر :

  • المايونيز : 2 كوب
  • عصير الليمون : ملعقة صغيرة
  • جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)
  • زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
  • الماسترد : ملعقة صغيرة (ديجون)
  • الثوم : فصّان (مهروس)
  • الأعشاب الإيطالية : ملعقة صغيرة
  • ملح : ربع ملعقة صغيرة

- خس الآيسبرغ : 2 كوب (مقطع) 

- خبز التوست : كوب (مكعبات / محمص) 

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور) 


طريقة التحضير

  • لتحضير الدجاج: ضعي زيت الزيتون في مقلاة واسعة وغير لاصقة على النار، ثم شوحي قطع الدجاج حتى يتغير لونها وينشف الماء.
  • نكهي الدجاج بالأعشاب الإيطالية، والبهارات الإيطالية وقلبيه حتى يتحمر، ثم ضعيه في طبق جانبي حتى يبرد.
  • لتحضير صلصة السيزر: ضعي المايونيز في وعاء الخلط، ثم أضيفي عليه كلاً من المكونات التالية: عصير الليمون، جبن البارميزان، زيت الزيتون، ديجون ماسترد، الثوم المهروس، واخلطي المكونات جيداً، ثم أضيفي الأعشاب الإيطالية، والملح، واخلطي مرة أخرى حتى تتجانس النكهات.
  • لتقديم السلطة: ضعي خس الآيسبرغ في وعاء التقديم، وزعي من صلصة السيزر على الخس، ثم أضيفي الدجاج وخبز التوست المحمص، وزيني بجبن البارميزان المبشور، وقدمي السلطة فوراً.

 

فوائد تناول زيت الزيتون

يساعد في الحفاظ على وزن صحي وزيادة مضادات الأكسدة

على الرغم من أن زيت الزيتون يمكن أن يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه يساعد في الحفاظ على السعرات الحرارية، وبالتالي يساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية. وتشير الدراسات إلى أن الاستهلاك العالي لا يؤدي إلى زيادة الوزن، وفي الواقع يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الوزن وزيادة عدد مضادات الأكسدة ، خاصة عندما يتم دمجه مع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي.

 

فوائد زيت الزيتون في الوقاية من السرطان

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تقلل من آثار الأكسدة للجذور الحرة، والتي يعتقد أنها المحرك الرئيسي للسرطان. كما أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تقاوم الخلايا السرطانية. ومع هذا، فإن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان زيت الزيتون يقلل في الواقع من خطر الإصابة بالسرطان. 

 

فوائد زيت الزيتون كمضاد للالتهاب

يمكن أن يقلل زيت الزيتون البكر من الالتهاب نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمتلك التأثيرات الرئيسية المضادة للالتهابات. ويعمل الأوليوكانثال الموجود في زيت الزيتون كمضاد للأكسدة، وهو ذو تأثير مماثل للإيبوبروفين. كما أن مضادات الأكسدة في زيت الزيتون يمكن أن تمنع بعض الجينات والبروتينات التي تسبب الالتهاب.

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