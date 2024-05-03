بطل رغم الإعاقة.. ولد مبتور الذراعين ويصنع كل شىء بفمهوقدمه

في منطقة المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، يعيش السيد عبد الرؤوف العبد الذى تجاوز الثالثة والخمسين من عمره وسطر ملحمة إنسانية مجتمعية رائعة.

السيد رغم إعاقته وأنه ولد مبتور الذراعين إلا أنه تحدى إعاقته وصار يصنع كل شىء بفمه وقدمه ويقود دراجته بذراعه المبتور ويعمل على موتور رش للاراضى الزراعية ومزارع الدواجن ويكتب ويطبخ ويعلم ابنائه ويشرح لهم دروسهم ويكتب بفمه على السبورة

سطر السيد عبد الرؤوف العبد قصة كفاح من نوع خاص فرغم ولادته مبتور الذراعين فقدتحدى إعاقته من أجل الحياة وبعد زواجه من ابنه عمه التى قدمت نموذجا إنسانيا مختلفا فهى من تقدمت لخطبته والزواج منه وتحملت معه الصعاب في تربية أربعة من الأبناء بنتين نجحا في تزويجهما وطفلين في المرحلة الابتدائية

يستقل السيد عبد الرؤوف العبد دراجته ويتسوق ويشترى احتياجات منزله ويقف في المطبخ لمساعدة زوجته التى أصيبت بمرض الروماتويد وتحتاج لعلاج بيولوجى ممسكا ادوات المطبخ بفمه ويقوم بإشعال الموقد الصغير وعمل الشاى والقهوة لأسرته مستخدما الكبريت أو الولاعه باصابع قدمه

كما نجح في زراعة اجزاء من منزله بالخضروات اجل الاكتفاء الذاتي من الخضروات وتوفير النفقات

ويقوم السيد عبد الرؤوف العبد بجر موتور الرش متوجها به نحو أراضى المزارعين لرشها

وعمل بمزارع الدواجن من أجل الانفاق على اسرته

ولم يكتفي السيد بهذا بل يقوم بتعليم ابنائه والشرح لهم على سبورة وضعها في المنزل .

ويقول السيد عبد الرؤوف أنه يعيش وزوجته وأبنائه في منزل معروش بالاخشاب تغرقه الأمطار خلال الشتاء ولم يعد في استطاعته إعادة بنائه أو سد الفتحات التى تسقط منها الأمطار

ويحلم السيد بأن يستطيع علاج زوجته التى قال عنها انها هى من طلبت الزواج منه رغم ظروفه وساندته في تربية الأبناء

حيث أنها تعانى من مرض الروماتويد وتحتاج لعلاج بيولوجى.

وانهى حديثه بقوله الإعاقة مش في البدن الإعاقة في العقل والتفكير

بطل رغم الإعاقة

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