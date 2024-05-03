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الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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تعرف على سعر الذهب ليوم الجمعة

بوابة الوفد الإلكترونية

أسعار الذهب اليوم ، الجمعة لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة وكانت نرصد لكم اسعار الذهب خلال شهر مايو الحالي. 

يوم 3 - 5 - 2024
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
عيار 14 بيع 2,047 شراء 2,060
عيار 12 بيع 1,754 شراء 1,766
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب يوم 2 - 5 - 2024
عيار 24 بيع 3,486 جنيه  شراء 3,509 جنيه 
عيار 22 بيع 3,195 جنيه  شراء 3,216 جنيه 
عيار 21 بيع 3,050 جنيه  شراء 3,070 جنيه 
عيار 18 بيع 2,614 جنيه  شراء 2,631 جنيه 
عيار 14 بيع 2,033 جنيه  شراء 2,047 جنيه 
عيار 12 بيع 1,743 جنيه  شراء 1,754 جنيه 
الاونصة بيع 108,406 جنيه  شراء 109,117 جنيه 
الجنيه الذهب بيع 24,400  جنيه شراء 24,560 جنيه 
الكيلو بيع 3,485,714 جنيه  شراء 3,508,571 جنيه

سعر الذهب يوم 1 - 5 - 2024
عيار 24 بيع 3,509 جنيه  شراء 3,531 جنيه 
عيار 22 بيع 3,216 جنيه  شراء 3,237 جنيه 
عيار 21 بيع 3,070 جنيه  شراء 3,090 جنيه 
عيار 18 بيع 2,631 جنيه  شراء 2,649 جنيه 
عيار 14 بيع 2,047 جنيه  شراء 2,060 جنيه 
عيار 12 بيع 1,754 جنيه  شراء 1,766 جنيه 
الاونصة بيع 109,117 جنيه  شراء 109,827 جنيه 
الجنيه الذهب بيع 24,560 جنيه  شراء 24,720 جنيه 
الكيلو بيع 3,508,571 جنيه  شراء 3,531,429 جنيه 

سعر الذهب بالمصنعية
تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين  30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

الجريدة الورقية