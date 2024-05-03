تعرف على سعر الذهب ليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم ، الجمعة لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة وكانت نرصد لكم اسعار الذهب خلال شهر مايو الحالي.
يوم 3 - 5 - 2024
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
عيار 14 بيع 2,047 شراء 2,060
عيار 12 بيع 1,754 شراء 1,766
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب يوم 2 - 5 - 2024
عيار 24 بيع 3,486 جنيه شراء 3,509 جنيه
عيار 22 بيع 3,195 جنيه شراء 3,216 جنيه
عيار 21 بيع 3,050 جنيه شراء 3,070 جنيه
عيار 18 بيع 2,614 جنيه شراء 2,631 جنيه
عيار 14 بيع 2,033 جنيه شراء 2,047 جنيه
عيار 12 بيع 1,743 جنيه شراء 1,754 جنيه
الاونصة بيع 108,406 جنيه شراء 109,117 جنيه
الجنيه الذهب بيع 24,400 جنيه شراء 24,560 جنيه
الكيلو بيع 3,485,714 جنيه شراء 3,508,571 جنيه
سعر الذهب يوم 1 - 5 - 2024
عيار 24 بيع 3,509 جنيه شراء 3,531 جنيه
عيار 22 بيع 3,216 جنيه شراء 3,237 جنيه
عيار 21 بيع 3,070 جنيه شراء 3,090 جنيه
عيار 18 بيع 2,631 جنيه شراء 2,649 جنيه
عيار 14 بيع 2,047 جنيه شراء 2,060 جنيه
عيار 12 بيع 1,754 جنيه شراء 1,766 جنيه
الاونصة بيع 109,117 جنيه شراء 109,827 جنيه
الجنيه الذهب بيع 24,560 جنيه شراء 24,720 جنيه
الكيلو بيع 3,508,571 جنيه شراء 3,531,429 جنيه
سعر الذهب بالمصنعية
تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.