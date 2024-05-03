تعرف على سعر الذهب ليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم ، الجمعة لجميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة وكانت نرصد لكم اسعار الذهب خلال شهر مايو الحالي.

يوم 3 - 5 - 2024

عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531

عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237

عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090

عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649

عيار 14 بيع 2,047 شراء 2,060

عيار 12 بيع 1,754 شراء 1,766

الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827

الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720

الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429

سعر الذهب يوم 2 - 5 - 2024

عيار 24 بيع 3,486 جنيه شراء 3,509 جنيه

عيار 22 بيع 3,195 جنيه شراء 3,216 جنيه

عيار 21 بيع 3,050 جنيه شراء 3,070 جنيه

عيار 18 بيع 2,614 جنيه شراء 2,631 جنيه

عيار 14 بيع 2,033 جنيه شراء 2,047 جنيه

عيار 12 بيع 1,743 جنيه شراء 1,754 جنيه

الاونصة بيع 108,406 جنيه شراء 109,117 جنيه

الجنيه الذهب بيع 24,400 جنيه شراء 24,560 جنيه

الكيلو بيع 3,485,714 جنيه شراء 3,508,571 جنيه

سعر الذهب يوم 1 - 5 - 2024

عيار 24 بيع 3,509 جنيه شراء 3,531 جنيه

عيار 22 بيع 3,216 جنيه شراء 3,237 جنيه

عيار 21 بيع 3,070 جنيه شراء 3,090 جنيه

عيار 18 بيع 2,631 جنيه شراء 2,649 جنيه

عيار 14 بيع 2,047 جنيه شراء 2,060 جنيه

عيار 12 بيع 1,754 جنيه شراء 1,766 جنيه

الاونصة بيع 109,117 جنيه شراء 109,827 جنيه

الجنيه الذهب بيع 24,560 جنيه شراء 24,720 جنيه

الكيلو بيع 3,508,571 جنيه شراء 3,531,429 جنيه



سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.