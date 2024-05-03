ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمنًا شكوى صاحب الحساب بشأن ممارسة أحد الأشخاص نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تم تحديد الشاكي مالك محل أدوات كهربائية - مقيم بالزقازيق وبمناقشته اتهم أحد الأشخاص - مقيم بذات الناحية بالنصب عليه وآخر والاستيلاء منهما على مبلغ مالي بقصد توظيفه مقابل أرباح، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد أصل المبلغ، وتم ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

ومن جهة اخرى تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي مشوه المعالم، داخل أرض زراعية بالوراق.

العثور على هيكل عظمي بأرض زراعية في الوراق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على هيكل عظمي داخل قطعة أرض زراعية في منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وعثر على هيكل عظمي مشوه المعالم، دون التوصل لهوية الشخص؛ لتفرض الشرطة طوقًا أمنيًا بمسرح الواقعة.

وكانت البداية ببلاغ من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة في باطن أرض زراعية، عبارة عن هيكل عظمي، وعلى الفور تم عرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة؛ لكشف غموض الحادث وكشف ملابساته وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة.

كما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهم بقتل زوجته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إثر مشاجرة بينهما.

رجل يتخلص من زوجته في مشاجرة بالقليوبية



وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بقيام شخص بالتخلص من زوجته بدائرة القسم.



وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة مقتل ربة منزل تدعي "نادية" 32 عام علي يد زوجها ويدعي "محمود.ج" وشهرته محمود القط وتبين حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية وقيام زوجها بالتعاطى الدائم للمواد المخدرة قام علي إثرها المتهم بالتعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.



