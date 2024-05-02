استخدام مفاتيح المرور الخاصة بجوجل مليار مرة

كجزء من اليوم العالمي لكلمة المرور (نعم، هذا شيء)، تعمل Google على تعزيز إنجازاتها الأمنية ومشاركة التحديثات حول أحدث مساعيها. وكشفت الشركة عن مقاييس اعتماد مفتاح المرور لأول مرة وقالت إنه تم استخدامها أكثر من مليار مرة بواسطة 400 مليون حساب جوجل.

كتبت جوجل: "منذ إطلاقها، أثبتت مفاتيح المرور أنها أسرع من كلمات المرور، لأنها تتطلب فقط من المستخدمين فتح أجهزتهم ببساطة باستخدام بصمة الإصبع أو مسح الوجه أو رقم التعريف الشخصي لتسجيل الدخول".

أطلقت الشركة دعمًا واسع النطاق لمفاتيح المرور في عام 2022 وطرحتها عبر خدماتها قبل عام. على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، تم اعتماد هذه التكنولوجيا من قبل Amazon و1Password وDashlane وDocusign وغيرها، وانضمت إلى شركات مثل eBay وPayPal وWhatsApp.

تفاخرت جوجل بأن التقنية ساعدت مستخدمي Kayak على تسجيل الدخول بشكل أسرع بنسبة 50 بالمائة، وقالت إن Dashlane شهدت زيادة بنسبة 70 بالمائة في التحويل باستخدام مفاتيح المرور.

ستقوم Google قريبًا بتوسيع مفاتيح المرور للمستخدمين الأكثر عرضة لخطر الهجمات المستهدفة كجزء من برنامج الحماية المتقدمة (APP).

يستهدف هذا العرض الأفراد بما في ذلك العاملين في الحملات الانتخابية والمرشحين والصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان وغيرهم، وفقًا للشركة.

وكتبت جوجل: "يتطلب تسجيل التطبيق تقليديًا استخدام مفاتيح أمان الأجهزة كعامل ثانٍ، ولكن سيكون لدى المستخدمين قريبًا خيار التسجيل باستخدام أي مفتاح مرور بالإضافة إلى استخدام مفاتيح أمان الأجهزة الخاصة بهم".

سيساعد دعم مفتاح المرور الموسع هذا في تقليل حاجز الدخول إلى APP مع الاستمرار في توفير مصادقة مقاومة للتصيد الاحتيالي ويأتي خلال عام انتخابي حاسم."

كما تعمل أيضًا على توسيع نطاق الحماية عبر الحسابات لحماية المستخدمين على منصات متعددة.

يتيح هذا النظام لـ Google مشاركة إشعارات الأمان حول الأحداث المشبوهة مع التطبيقات والخدمات غير التابعة لـ Google. "هذه فائدة بالغة الأهمية نظرًا لأن مجرمي الإنترنت غالبًا ما يستخدمون نقطة دخول أولية كموطئ قدم للوصول إلى المزيد من معلوماتك.

تقترح Google إنشاء مفتاح مرور لحسابك للاستفادة من وسائل الحماية الجديدة. في غضون ذلك، تدرب على النظافة الجيدة لكلمات المرور من خلال استخدام كلمات مرور طويلة تحتوي على مزيج من الأحرف والأرقام والرموز، وتطبيق المصادقة الثنائية (2FA)، وعدم إعادة تدوير كلمات المرور مطلقًا، والمزيد.

وفقًا لـ HIPAA، يمكن للمهاجمين اختراق كلمة مرور بسيطة مكونة من 8 أرقام في 37 ثانية فقط، لكن الأمر يستغرق 19 كوادريليون سنة لكسر تشفير مكون من 18 رقمًا بمزيج من الأرقام والأحرف الكبيرة والصغيرة والرموز.