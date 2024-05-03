خناقة على الركاب.. سائق توكتوك يشعل النيران في زميله بالخانكة

شهدت منطقة أبو زعبل بالخانكة مشاجرة، قام خلالها سائق توك توك بإشعال النار بجسد زميله بسبب الخلاف على تحميل الركاب ما أدى إلى إصابة المجني عليه بحروق بأنحاء جسده، وتم نقل المصاب لمستشفي الخانكة المركزي، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد نشوب مشاجرة بين طرفين بمنطقة أبو زعبل دائرة المركز وقيام أحدهما بسكب بنزين علي الآخر وإشعال النيران فيه.



انتقلت على الفور قوات الأمن وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "ش ع ص"،33 سنة سائق توك توك، وطرف ثان "ع ح م" 20 سنة بسبب الخلاف علي تحميل الركاب بمنطقة أبو زعبل قام خلالها الأخير بإحضار مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وألقاها علي الطرف الأول وأشعل النار فيه وأحدث فيه حروق بمناطق متفرقة بجسده، وفر هاربا.



وتم نقل المصاب لمستشفى الخانكة المركزي لتلقي العلاج، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ومن جهة اخرى تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف تفاصيل العثور على هيكل عظمي مشوه المعالم، داخل أرض زراعية بالوراق.

العثور على هيكل عظمي بأرض زراعية في الوراق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على هيكل عظمي داخل قطعة أرض زراعية في منطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وعثر على هيكل عظمي مشوه المعالم، دون التوصل لهوية الشخص؛ لتفرض الشرطة طوقًا أمنيًا بمسرح الواقعة.

وكانت البداية ببلاغ من الأهالي يفيد بعثورهم على جثة في باطن أرض زراعية، عبارة عن هيكل عظمي، وعلى الفور تم عرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة؛ لكشف غموض الحادث وكشف ملابساته وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة.



