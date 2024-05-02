قضت الدائرة 14 المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، ببراءة المتهمين بإتلاف أحد خطوط الكهرباء الحكومية بمنطقة مصر القديمة وسرقة كابلات كهربائية من شركة القاهرة لنقل الكهرباء.

براءة المتهمين في واقعة سرقة شركة القاهرة لنقل الكهرباء

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



وكشفت التحقيقات في قضية النيابة العامة رقم 9255 لسنة 2023 جنايات مصر القديمة والمقيدة برقم 1628 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة أن المتهميمن تسببا عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء الحكومية والمخصص للمنفعة العامة ونتج عن ذلك فقد الطاقة الكهربائية المغذية لمحطة مياه جزيرة الذهب، وما نتج من ضرر قدرت قيمته 652.878 ألف جنيها لإصلاحها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سرقا كابلات كهربائية والمملوكة لشركة القاهرة لنقل الكهرباء المخصصة للنفع العام، وذلك بأن اقتلعاها من مكمنها وقاما بتحميلها على الدراجة النارية تمهيدًا لبيعها.

ومن جهة اخرى حددت محكمة استئناف القاهرة، محاكمة المتهم بــ قتل الطفلة السودانية جانيت، جلسة 7 من شهر مايو الجاري لنظرها أمام الدائرة المختصة.

7مايو.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت



وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، احال المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس.

تلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها التي تبلغ من العمر عشرة أشهر بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وبسؤال والدي الطفلة، تبين أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، وهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

وفى سياق متصل قبضت شرطة منطقة الرياض على المقيم اليمني، عمر عبد النور عبد الوهاب، نتيجة تحرشه بامرأة، وأعلنت شرطة العاصمة إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.