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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يضرب ضمك برباعية ويحافظ على مركزه في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف أهلي جدة جاءت عن طريق كل من زياد الجهني وفراس البريكان ورياض محرز وروبرتو فيرمينو، وسجل دوماغوج أنتوليتش هدف ضمك الوحيد.

ولعب ضمك بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعبه فاروق شافعي.

وغاب طارق حامد عن صفوف ضمك بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي وهو في جعبته 55 نقطة من 28 مباراة، بواقع 16 انتصار، و 7 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

يحتل ضمك المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 38 نقطة من 29 مباراة، بواقع 10 انتصارات و 8 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 12 مباراة.

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