دعوى قضائية ضد Meta للحصول على حق إيقاف موجز أخبار فيسبوك

لقد كانت خوارزمية موجز الأخبار على فيسبوك منذ فترة طويلة محور المناقشات حول بعض أكبر مشكلات Meta. لقد كان أيضًا مصدرًا شبه ثابت للشكاوى من المستخدمين. ولكن، إذا نجحت الدعوى القضائية المرفوعة حديثًا، فقد يتمكن مستخدمو فيسبوك من استخدام الشبكة الاجتماعية بموجز مختلف تمامًا. رفع معهد Knight First Amendment Institute في جامعة كولومبيا دعوى قضائية ضد Meta نيابة عن باحث يريد إصدار ملحق للمتصفح يسمح للأشخاص "بإيقاف تشغيل" خلاصاتهم الخوارزمية بشكل فعال.

تم إنشاء الامتداد بواسطة إيثان زوكرمان، الباحث والأستاذ بجامعة ماساتشوستس أمهرست. ويجادل بأن مستخدمي فيسبوك سيكونون في وضع أفضل إذا حصلوا على قدر أكبر من التحكم في خلاصاتهم. "الأداة، التي تسمى Unfollow Everything 2.0، ستسمح للمستخدمين بإلغاء متابعة أصدقائهم ومجموعاتهم وصفحاتهم، وبذلك، إيقاف تشغيل ملف الأخبار الخاص بهم بشكل فعال - التمرير الذي لا نهاية له من المنشورات التي يراها المستخدمون عند تسجيل الدخول إلى Facebook." توضح الدعوى أن. "سيكون للمستخدمين الذين يقومون بتنزيل الأداة الحرية في استخدام النظام الأساسي بدون الموجز، أو تنظيم الموجز من خلال إعادة متابعة هؤلاء الأصدقاء والمجموعات فقط الذين يريدون حقًا رؤية منشوراتهم." (أعادت Meta تسمية موجز الأخبار رسميًا إلى "الخلاصة" في عام 2022.)

زوكرمان ليس أول من ابتكر مثل هذه الأداة. وقد استوحى أفكاره من مشروع مماثل، يُطلق عليه أيضًا اسم "إلغاء متابعة كل شيء"، اعتبارًا من عام 2021. وقد رفع فيسبوك دعوى قضائية ضد الرجل البريطاني الذي أنشأ هذا الامتداد وقام بتعطيل حسابه بشكل دائم. ويحاول زوكرمان تجنب مصير مماثل من خلال دعواه القضائية. الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء، تطلب من المحكمة "الاعتراف بأن المادة 230 تحمي تطوير الأدوات المصممة لتمكين الأشخاص من التحكم بشكل أفضل في تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

يمكن أن تكون هذه القضية بمثابة اختبار جديد للمادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، والذي يُعرف في الغالب بالقانون الذي يحمي المنصات عبر الإنترنت من المسؤولية القانونية عن تصرفات مستخدميها. ولكن على عكس قضايا المحكمة العليا الأخيرة التي تتعلق بالقانون، فإن قضية زوكرمان "تعتمد على بند منفصل يحمي مطوري أدوات الطرف الثالث التي تسمح للأشخاص بتنظيم ما يرونه عبر الإنترنت، بما في ذلك عن طريق حظر المحتوى الذي يعتبرونه غير مرغوب فيه".

ورفض متحدث باسم ميتا التعليق على الدعوى القضائية. تتمتع الشركة بتاريخ من التكتيكات القاسية عندما يتعلق الأمر بالباحثين المستقلين. بالإضافة إلى إغلاق الإصدار السابق "إلغاء متابعة كل شيء"، قامت الشركة بتعطيل حسابات فيسبوك لمجموعة من الباحثين في جامعة نيويورك الذين يحاولون دراسة استهداف الإعلانات السياسية في عام 2021. وقد أدت هذه الأنواع من التكتيكات إلى قيام بعض الباحثين بمتابعة برامج "التبرع بالبيانات". التي تقوم بتجنيد متطوعين "للتبرع" ببيانات التصفح الخاصة بهم للدراسات الأكاديمية.

إذا تم إصداره، فإن ملحق متصفح زوكرمان سيحتوي أيضًا على مكون للتبرع بالبيانات، مما يسمح للمستخدمين بالاشتراك في مشاركة "بيانات مجهولة المصدر حول استخدامهم لفيسبوك". سيتم بعد ذلك استخدام البيانات للبحث في تأثيرات خوارزمية التغذية في فيسبوك.