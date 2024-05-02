لماذا يصعب تدريس البرمجة في المدارس؟ خبير تربوي يجيب

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أسباب تمنع تدريس البرمجة في المدارس.

وأوضح الخبير التربوي أن تعلم البرمجيات والسوفت وير وإنتاجها يختلف تماما عن التعامل مع الإنترنت والذكاء الاصطناعي كمستخدمين كما هو الحال حاليا.

ولفت الخبير التربوي إلى أن كل ما يمكن الوصول اليه وإنجازه حاليا في المدرسة هو اكتشاف الطلاب الموهوبين في هذا مجال البرمجة ورعايتهم.

أسباب تعيق تدريس البرمجة

ليس كل الطلاب لديهم القدرة على تعلم البرمجة والسوفت وير لأن ذلك يتطلب قدرات عقلية خاصة لا تتوافر لدى جميع الطلاب. مع توافر القدرات الذهنية المؤهلة لتعلم الطالب البرمجة وإنتاجها لا بد من توفير ظروف خارجية تتيح للطالب التدريب على البرمجيات وهي تحتاج تكاليف مرتفعة جدا من حيث توفير الأجهزة التكنولوجية المناسبة والمدربين ومكان التدريب. مجال التكنولوجيا والبرمجة يحتاج إلى طلاب لديهم قدرات مميزة في الرياضيات أو حتى العلوم. من الصعب وصول أى انسان إلى مرحلة احترافية في تصنيع البرمجة إلا بعد مروره بسنوات طويلة من الدراسة والتدريب وغالبا ما تبدأ هذه المرحلة الاحترافية بعد تخرج الطالب من الجامعة ومع ذلك لا يمتلك جميع الخريجين حتى لو كانوا من كليات الحاسبات هذه القدرة. نظام الدراسة والتعليم في المدارس وتحمل الطالب أعباء دراسية كثيرة تجعل من الصعب عليه متابعة تنمية قدراته في مجال تكنولوجيا.



وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تطوير المنظومة التعليمية، من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطعيم مناهج تكنولوجيا المعلومات بأساسيات البرمجة بدءًا من الصف الرابع الابتدائي.