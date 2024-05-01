تطعيم المناهج الدراسية لمادة تكنولوجيا المعلومات بالبرمجة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطعيم المناهج الدراسية من الصف الرابع الابتدائي بالبرمجة وعلوم البيانات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات.

واتفق الوزيران على مراجعة وتطوير المناهج الدراسية لمادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، المطبقة بداية من الصف الرابع الابتدائى فى ضوء إعداد الطلاب للمستقبل والتوجيهات الرئاسية.

كما اتفقا على تطوير ورفع كفاءة معامل الحاسب الآلى فى 3 آلاف مدرسة كمرحلة أولى، على أن يتم التنسيق لاستكمال رفع كفاءة معامل الحاسب الآلى فى المدارس على مستوى الجمهورية فى المراحل اللاحقة.

واتفقا أيضا على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين يترأسها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتنفيذ الخطوات الإجرائية لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.

دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى استكمال بناء المناهج الدراسية في المرحلة الإعدادية والتى تتضمن دمج التكنولوجيا في مختلف المناهج.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن المناهج الدراسية المطورة للمرحلة الابتدائية تضمنت دمج المناهج الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن المناهج الدراسية ترتكز على تطوير مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المناهج الدراسية الجديدة تنطوى على فهم المهارات التكنولوجية التى يحتاج إليها الطلاب للنجاح فى حياتهم اليومية.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية فى إطار رؤية تنمية مصر المستدامة 2030.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من المجالات والمشروعات التعليمية، والتى من شأنها العمل على تطوير العملية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه فى ظل الثورة المعرفية والصناعية، والذكاء الاصطناعى، والتحول الرقمى أصبحت المعرفة متاحة للجميع.

