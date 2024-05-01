وزير التربية والتعليم: مواكبة المناهج الدراسية الجديدة للتحول الرقمي

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواكبة المناهج الدراسية الجديدة للتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تطوير المنظومة التعليمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى استكمال بناء المناهج الدراسية في المرحلة الإعدادية والتى تتضمن دمج التكنولوجيا في مختلف المناهج.

دمج المناهج الدراسية الجديدة بتكنولوجيا الاتصالات

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المناهج الدراسية المطورة للمرحلة الابتدائية تضمنت دمج المناهج الخاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ICT.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن المناهج الدراسية ترتكز على تطوير مهارات التفكير الناقد لدى التلاميذ.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المناهج الدراسية الجديدة تنطوى على فهم المهارات التكنولوجية التى يحتاج إليها الطلاب للنجاح فى حياتهم اليومية.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية فى إطار رؤية تنمية مصر المستدامة 2030.

وأشاد وزير التربية والتعليم بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من المجالات والمشروعات التعليمية، والتى من شأنها العمل على تطوير العملية التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه فى ظل الثورة المعرفية والصناعية، والذكاء الاصطناعى، والتحول الرقمى أصبحت المعرفة متاحة للجميع.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن استخدام التكنولوجيا بأن تكون موازية للبرنامج التعليمي من دون تمكين الطالب من إنتاج المعرفة هو أمر عديم الفائدة، لذا تستهدف الوزارة دمجها ضمن البرنامج التعليمى لتساعد الطالب على الوصول للمعرفة.

وتابع وزير التربية والتعليم أن مصر سيقودها الطلاب الموهوبين والمبدعين والمتميزين فى المجالات المختلفة.

ولفت وزير التربية والتعليم تهتم الوزارة بالتعليم المنتج للإبداع والابتكار، كما تهتم بالقيم الإنسانية وأنسنة التعليم وهذا ما تسعى الدولة إلى الوصول إليه من خلال التأكيد على بناء الإنسان.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من إعداد المناهج الدراسية الجديدة في نظام التعليم الجديد 2.0 لجميع صفوف المرحلة الابتدائية.

ووصل قطار نظام التعليم الجديد 2.0 إلى الصف السادس الابتدائي في العام الدراسي 2023-2024، وتبدأ في تطبيق المناهج الدراسية الجديدة في المرحلة الإعدادية العام الدراسي المقبل.

