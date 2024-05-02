شراكة Microsoft وOpenAI ولدت من حسد جوجل

اتضح أن مشهد الذكاء الاصطناعي اليوم يمكن إرجاعه إلى الخوف والغيرة والطموح الرأسمالي الشديد.

تُظهر رسائل البريد الإلكتروني التي تم الكشف عنها في قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل ضد Google، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة Business Insider، المديرين التنفيذيين لشركة Microsoft وهم يعبرون عن قلقهم وحسدهم من قيادة Google للذكاء الاصطناعي.

وقد أدى ذلك إلى إلحاح أدى إلى قيام الشركة المصنعة لنظام التشغيل Windows بالاستثمار الأولي بقيمة مليار دولار في شريكها الذي لا غنى عنه الآن، OpenAI.

في سلسلة رسائل بريد إلكتروني منقحة بشكل كبير لعام 2019 بعنوان "أفكار حول OpenAI"، يرسل الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا رسالة مطولة من CTO Kevin Scott إلى المدير المالي Amy Hood. وكتب ناديلا: "رسالة بريد إلكتروني جيدة جدًا تشرح لماذا أريد منا أن نفعل هذا... وأيضًا لماذا سنضمن بعد ذلك قيام موظفي البنية التحتية لدينا بتنفيذ ذلك".

كتب سكوت أنه كان "قلقًا للغاية" بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي سريعة النمو لدى جوجل. ويقول إنه رفض في البداية "ألعاب اللعب المثيرة" التي تقوم بها الشركة، في إشارة على الأرجح إلى نماذج AlphaGo من Google. وقد تغلب أحدهم على بطل العالم في لعبة Go Ke Jie في عام 2017، وهو إنجاز رائع في ذلك الوقت. (لقد تجاوزت نماذج جوجل اللاحقة هذا النموذج، مما أدى إلى إسقاط الحاجة إلى التدريب البشري تمامًا).

لكن سكوت يقول إن تجاهل التقدم الذي أحرزته Google في ممارسة الألعاب "كان خطأً". كتب سكوت: "عندما أخذوا كل البنية التحتية التي قاموا ببنائها لبناء نماذج [اللغة الطبيعية] التي لم نتمكن من تكرارها بسهولة، بدأت في أخذ الأمور على محمل الجد". "وبينما كنت أتعمق في محاولة فهم أين توجد كل الفجوات في القدرات بين Google وبيننا فيما يتعلق بالتدريب النموذجي، شعرت بقلق بالغ للغاية."

يروي سكوت كيف كافحت شركة مايكروسوفت لنسخ نموذج بيرت الكبير من جوجل، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يفك رموز معنى وسياق الكلمات في الجملة. وألقى سكوت اللوم على القفزات في البنية التحتية التي حققتها منافستها، والتي لم تفعلها مايكروسوفت.

"تبين أن مجرد تكرار BERT-Large لم يكن من السهل بالنسبة لنا. "على الرغم من أننا حصلنا على نموذج النموذج، فقد استغرق الأمر منا حوالي 6 أشهر لتدريب النموذج لأن بنيتنا التحتية لم تكن على مستوى المهمة،" كتب CTO في Microsoft. "كان لدى Google BERT لمدة ستة أشهر على الأقل قبل ذلك، لذلك في الوقت الذي استغرقناه معًا لاختراق القدرة على تدريب نموذج معلمة 340M، كان لديهم عام لمعرفة كيفية إدخاله إلى مرحلة الإنتاج والمضي قدمًا إلى نماذج أوسع وأكثر إثارة للاهتمام.

كما أعرب أيضًا عن إعجابه وحسده لإمكانيات الإكمال التلقائي لـ Gmail من Google، قائلاً إنها "أصبحت جيدة بشكل مخيف". وعلق بأن مايكروسوفت "كانت متأخرة بعدة سنوات عن المنافسة من حيث نطاق [التعلم الآلي]". وعلق على النمو "المثير للاهتمام" في OpenAI وDeepMind وGoogle Brain.

أشاد سكوت بأفراد شركة مايكروسوفت "الأذكياء للغاية" في فرق التعلم الآلي، لكنه قال إن طموحاتهم تم كبحها. "لكن فرق التعلم العميق الأساسية داخل كل فريق من هذه الفرق الكبيرة صغيرة جدًا، كما أن طموحاتهم كانت مقيدة أيضًا، مما يعني أنه حتى عندما نبدأ في إطعامهم بالموارد، لا يزال يتعين عليهم الخضوع لعملية تعلم لتوسيع نطاق العمل، "كتب سكوت. "ونحن متخلفون عن المنافسة بعدة سنوات فيما يتعلق بمقياس التعلم الآلي."

بعد أن أخبر هود أن مخاوف سكوت كانت "لماذا أريد منا أن نفعل هذا"، أي الاستثمار في OpenAI، نفذت الشركة رغبات رئيسها التنفيذي. استثمرت مايكروسوفت مليار دولار في الشركة الناشئة التي يقودها سام ألتمان في عام 2019، والباقي عبارة عن تاريخ سريع التغير. (لقد استثمرت الآن 13 مليار دولار). إنها تقنية تفعل بعض الأشياء المذهلة ولكنها تهدد بتدمير سوق العمل ومنح المروجين أقوى أدواتهم حتى الآن في عصر كان بالفعل عصر التضليل المتفشي.