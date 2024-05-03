هي تستطيع  تطلق ورشة عمل بعنوان "مخاطر الإنترنت"

اطلقت «هي تستطيع للتنمية» ورشة عمل بعنوان "مخاطر الإنترنت"،اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر المؤسسة ، وذلك بحضور خبراء ومتخصصين في الإنترنت وحاضرها إبراهيم محمد IT Consultant.

جاء ذلك في اطار سعي مؤسسة «هي تستطيع للتنمية» لتوعية الفتيات بخطر الإنترنت والاختراق وسرقة المعلومات الشخصية، وكيفية المحافظة على أمان البيانات والمعلومات وتثقيفهم حول البرامج والأنظمة التي تساعد في ذلك.

ومن جانبها أكدت الدكتورة «دعاء زهران»، رئيس مجلس امناء المؤسسة ، علي المستوى العالمي فإن الجرائم الإلكترونية التي تحدث للفتيات والسيدات ستؤدي إلى تراجع في كافة مجالات تمكين المرأة وهي أيضاً حاجزاً امام مشاركتها الفاعلة والمتساوية في المجتمع"، مشددة علي أن مسألة العنف الإلكتروني من أكبر التحديات التي تواجهها شبكة الإنترنت حاليًا، وهي من أسوأ أشكال العنف نظرًا لأنها أكثر تعقيدًا، مشيرا إلى صدور قانون بشأن تقنية المعلومات عام 2018 الذي يُعرّف الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي ترتكب باستخدام أجهزة الموبايل أو الكمبيوتر عن طريق إرسال رسائل أو أخذ صور للشخص بدون علمه.

وفي سياق آخر تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوجيهاته التي أصدرها اليوم لدعم تمكين المرأة المصرية العاملة ، وذلك خلال احتفالية عيد العمال.

عبرت الدكتورة مايا عن بالغ سعادتها وفخرها بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية اليوم ، قائلة:" زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً.. وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم..توجيه رئاسى جديد في عيد العمال..يتضمن تأكيداً على الالتزام السياسى والدستورى بتمكين المرأة اقتصاديًا وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم ، مضيفة :"احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات يرفع الناتج القومي ٣٤٪ .. وها نحن اليوم نشهد توجيه من أعلى قيادة سياسية بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً..خالص الشكر والتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المدافع الأول عن حقوق المرأة المصرية .. وعلى حمايته ورعايته للمرأة العاملة ووضع حقوقها على قائمة اهتمامات الدولة".

تجدر الإشارة الى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوية قد شهد اليوم فعاليات احتفالية عيد العمال بمجمع «هايير مصر» الصناعي للأجهزة الكهربائية، بمدينة العاشر من رمضان.