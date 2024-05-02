غداً الجمعة.. ضعف المياه بالمدينة الصناعية غرب طهطا في سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، عن ضعف المياه بمنطقة المدينة الصناعية بغرب طهطا بمركز طهطا بسوهاج وذلك يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024 حتى يوم الإثنين الموافق 6 من نفس الشهر من الساعة الثامنة صباحاً ولمده أربعة أيام.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة الدورية لبوستر رفع المياه بالمدينة الصناعية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من ، تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة