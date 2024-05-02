الإيقاع بمُتورط في النصب على المواطنين بالشرقية

بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"متضمناً شكوى صاحب الحساب بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بمحافظة الشرقية .

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بالفحص تم تحديد الشاكى ( مالك محل أدوات كهربائية - مقيم بالزقازيق ) وبمناقشته إتهم ( أحد الأشخاص - مقيم بذات الناحية ) بالنصب عليه وآخر والإستيلاء منهما على مبلغ مالى بقصد توظيفه مقابل أرباح ، إلا أنه لم يف بذلك ورفض رد أصل المبلغ ، وتم ضبط المشكو فى حقه .. وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه .

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في ‏المخدرات بمنطقة دار السلام.‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، ‏وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم كريم.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً ‏‏"الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، ‏

كما أسندت إليه أنه أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني. ‏

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة :" الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏‏النيابة العامة لا ‏تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏‏ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم ‏بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ‏‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة ‏المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه ‏‏المحكمة أن للواقعة صورة أخرى حجبخا ‏ضابط الواقعة ليضغي مشروعية على ‏‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى ‏القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".‏