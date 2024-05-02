الخميس 02 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

د. وجدي زين الدين: قانون العمل الجديد يجذب الاستثمارات ويسهم في إقامة المشروعات الجديدة

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه 8 رسائل مهمة خلال خطابه، اليوم الخميس، احتفالا بعيد العمال، بالتركيز على مصلحة العامل وبيئة العمل. 

ولفت زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن مشروع قانون العمل تأخر كثيرا بسبب عوامل عدة منها مناقشته في الحوار الوطني، لكنه خرج للنور ويصب في مصلحة العامل وصاحب العمل وينظم العلاقة بينهما.

txt

د. وجدي زين الدين يكشف سبب إطلاق اسم السيسي على مدينة سيناء الجديدة.. فيديو

وأكد أن مشروع قانون العمل يجذب الاستثمارات ويسهم في إقامة المشروعات الجديدة، مشيدا بتدعيم صندوق الطواريء بـ 5 مليارات جنيه، ورفع الحد الأدنى لإعانات صندوق الطواريء إلى 1500 جنيه شهريا. 

ونوه رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إلى أن بيئة العمل تحتاج إلى مدارس تكنولوجيا ومعاهد رقمية وتغيير سياسة ما قبل التعليم الجامعي من أجل إيجاد فرص عمل مناسبة فورية للشباب والراغبين في الوظائف.

مواد متعلقة

اقرأ غدا بالوفد.. رسائل الرئيس السيسي المهمة في عيد العمال

نقيب المعلمين: كلمة السيسي رسالة تقدير لكل يد عاملة تبنى من أجل الوطن

السيسي يعزي الإمارات قيادةً وشعبًا في وفاة الشيخ طحنون آل نهيان

نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في عيد العمال

الجريدة الورقية