د. وجدي زين الدين: قانون العمل الجديد يجذب الاستثمارات ويسهم في إقامة المشروعات الجديدة

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه 8 رسائل مهمة خلال خطابه، اليوم الخميس، احتفالا بعيد العمال، بالتركيز على مصلحة العامل وبيئة العمل.

ولفت زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن مشروع قانون العمل تأخر كثيرا بسبب عوامل عدة منها مناقشته في الحوار الوطني، لكنه خرج للنور ويصب في مصلحة العامل وصاحب العمل وينظم العلاقة بينهما.

وأكد أن مشروع قانون العمل يجذب الاستثمارات ويسهم في إقامة المشروعات الجديدة، مشيدا بتدعيم صندوق الطواريء بـ 5 مليارات جنيه، ورفع الحد الأدنى لإعانات صندوق الطواريء إلى 1500 جنيه شهريا.

ونوه رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إلى أن بيئة العمل تحتاج إلى مدارس تكنولوجيا ومعاهد رقمية وتغيير سياسة ما قبل التعليم الجامعي من أجل إيجاد فرص عمل مناسبة فورية للشباب والراغبين في الوظائف.