الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ديربي لندن .. تشكيل توتنهام في مواجهة البريميرليج المرتقبة أمام تشيلسي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الجهاز الفني لفريق توتنهام ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة تشيلسي التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج في لقاء مؤجل من الجولة 26 للدوري الإنجليزي.
 

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ويمثل توتنهام في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: فيكاريو.
الدفاع: بيدرو بورو-كريستيان روميرو- فان دي فن- إيمرسون.
الوسط: بيسوما- باب سار- هيونج مين سون- برينان جونسون- ديان كولوسيفسكي.
الهجوم: ريتشارليسون.

ويلعب  تشيلسي مواجهة الليلة محتلاً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

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