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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

غضب في نيجيريا بسبب أزمة الوقود

أزمة الطاقة في نيجيريا 
أزمة الطاقة في نيجيريا 

شهدت دولة نيجيريا، خلال الأيام الماضية، أزمة وقود فى جميع أنحاء البلاد، مما أثار غضب وسط المواطنين، وجعلهم يصطفوا من أجل شراء الوقود.

أزمة الطاقة في نيجيريا 


وكانت هناك مشاهد من الفوضى في المدن الكبرى في جميع أنحاء نيجيريا حيث اصطف الناس لساعات على أمل شراء بعض البنزين.

وبينما تعاني البلاد من النقص الأخير، ارتفعت أسعار الوقود، مما تسبب في المزيد من الصعوبات للملايين الذين يعانون بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة.

البنزين في نيجيريا

ويستخدم البنزين أيضًا على نطاق واسع لتشغيل مولدات الطاقة للأسر والشركات الصغيرة، ويؤثر النقص الحالي بشكل كبير على الاقتصاد المتعثر بالفعل.

الحكومة النيجيرية 

ويقول مسوقو النفط إن عودة الوضع إلى طبيعته سيستغرق ما يصل إلى أسبوعين، بينما تدعي شركة النفط الحكومية أن لديها مخزونًا كافيًا لتلبية احتياجات الناس.

ويحذر من شراء المنتج بدافع الذعر.
 

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