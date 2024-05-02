اقرأ غدا بالوفد.. رسائل الرئيس السيسي المهمة في عيد العمال

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "رسائل الرئيس السيسي المهمة في عيد العمال".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

التعهد بمواصلة مكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار

سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

تطوير منظومة التدريب المهني والاستفادة من تجارب القطاع الخاص

زيادة الحد الأدنى لإعانات الطواريء من 600 إلى 1500 جنيه

تضافر جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" لجميع فئات المجتمع

تحقيق الحماية القانونية الواجبة لجميع عمال مصر

مصر تواصل جهود وقف الحرب الإسرائيلية

"مدبولي": التوسع في الاستثمارات الكورية الجنوبية بمصر

زيادة إنتاج الهواتف الذكية ومصنع جديد لعربات المترو

وزير الري: توفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز

"حماس" تشيد بدور القاهرة.. وعملية رفح مرهونة بالمفاوضات

"مدبولي": التوسع في الاستثمارات الكورية الجنوبية بمصر

زيادة إنتاج الهواتف الذكية ومصنع جديد لعربات المترو

وزير الري: توفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز

"حماس" تشيد بدور القاهرة.. وعملية رفح مرهونة بالمفاوضات

إتاحة الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة

أحمد حسن رئيس نادي سبورتنج: حققنا إنجازا تاريخيا بالصعود لدوري المحترفين

"محمود" بائع الكبدة ضحية الـ "10 جنيهات"

نار "الشقا" ولا جنة البطالة

التنسيق بين الجهات الوطنية والاتحاد الأوروبي لدفع جهود الإصلاح الاقتصادي

الاتهامات تحاصر حكومة "نتنياهو"