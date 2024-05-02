صحة قنا تعقد ندوة صحية مكثفة لحجاج القُرعة

عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، اليوم الخميس، ندوة توعية وتثقيف صحي لحجاج القُرعة من المواطنين في المحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بإدارة قوات أمن قنا بمدينة قنا، و برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا واللواء مصطفى مبروك مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن قنا، وبحضور ممثلين مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن الندوة التي قدمتها الدكتورة ريم برغوت مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمحافظ ، والدكتور أشرف السيد مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة، قد عرضت أسس طبية ووقائية للحجاج، وذلك من خلال عرض أهمية إلتزام الحجاج أثناء الفريضة بإتباع وسائل الحماية والتطهير وإرتداء الكمامات وإتخاذ الإجراءات والتدابير الصحية والإحترازية أثناء تأدية مناسك الحج.

وأشارت الدكتورة ريم برغوت إلى ضرورو إلتزام الحجاج بتناول الأدوية الخاصة بهم، وخاصة المرضى ذوي الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والروماتيزم والقلب، بالإضافة لمحاولة البعد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة وضرورة الحفاظ على شرب كمية كبيرة من المياه والسوائل والتي تقي من الجفاف أثناء المناسك، مضيفة إلى ضرورة الحرص على التباعد قدر الإمكان أثناء المناسك والمحافظة على السلامة العامة ومنع إنتقال الأمراض بين الحجاج، مشيرة إلى أهمية إتباع التعليمات الطبية التي تقدمها اللجنة الطبيه التي سوف ترافقهم والتابعة لوزارة الصحة والسكان .

وأضاف الدكتور أشرف السيد، أن مديرية الصحة بقنا، قد قامت بتجهيز مكتب صحه نجع حمادي، مكتب صحة قنا ومكتب صحة قوص لتيسير حصول الحجاج على التطعيمات اللازمة لهم وذلك كتطعيمات الإلتهاب السُحائي، الإنفلونزا الموسمية، الحمى الصفراء، شلل الأطفال والكوليرا مع تجهيز تلك المنافذ لإستقبال الحُجاج يوميا من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهراً لتلقيهم التطعيمات اللازمة، مشيراً إلي أمان تلك التطعيمات وأهميتها في دعم المناعة العامة للحجاج وحمايتهم من إنتقال الأمراض المعدية إليهم خلال أدائهم مناسك الحج .

وذكر ان ذلك يأتى في إطار التكامل والتعاون البناء بين مؤسسات الدولة المختلفة، بهدف الإرتقاء بصحة المواطنين ورعاية سلامتهم خاصة أثناء تأدية الشعائر الدينية.