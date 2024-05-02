الخميس 02 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يبحث مع مدير المجلس الدولي للتمور التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

على هامش ترأسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" بالعاصمة السعودية الرياض وكذلك حضوره إجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

تعظيم الإستفادة من الثروة المصرية

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور عبدالرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور وبحث معه التعاون المشترك وتعظيم الإستفادة من الثروة المصرية والعربية  من النخيل .

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وزيرا الزراعة في مصر والسعودية يبحثان التعاون المشترك بين البلدين


وتناول اللقاء التعاون في مجال مكافحة سوسة النخيل بوضع خطة اقليمية عربية متكاملة للحد من خطورة هذه الآفة والتي تمثل تهديد كبير لثروة النخيل العربية، كما تناول اللقاء التأكيد على التعاون في مجال اعادة تدوير مخلفات النخيل خاصة نواتج التقليم والاستفادة منها ، كما تم مناقشة اهمية تطبيق التكنولوجيات الحديثة في زراعة الأنسجة والخريطة الصنفية المتوافقة بيئيا ومناخياً.

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وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يتابعان ملفات التعاون المشترك

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الزراعة تختتم فعاليات القافلة البيطرية المجانية بقرى سوهاج

 وتناول لقاء الوزير مع المدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور ايضا التعاون في مجال صناعة التمور وكذلك   الحد من الفاقد والهدر اثناء الحصاد وما بعد الحصاد.
والجدير بالذكر ان المجلس الدولي للتمور هو منظمة دولية تجمع عددا من الدول المصدرة والمستوردة للتمور، إضافة لمنظمات وهيئات إقليمية ودولية. تأسس المجلس في ديسمبر 2013، ومقره الدائم في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

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الجريدة الورقية