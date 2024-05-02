تعليم الغربية يعقد اجتماعا بمديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بحضور خالد حمدان، وكيل المديرية، والدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية، ووليد الطنطاوي، المكتب الفني لوكيل الوزارة، ومديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية؛ لمتابعة العملية التعليمية، ومناقشة كافة الإيجابيات والسلبيات والمعوقات التي واجهتهم خلال الفترة السابقة منذ توليهم منصب مديري المدارس المختلفة، وفقاً للمبادرة الرئاسية وتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.

في بداية الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالسادة الحضور، مشيراً إلى تنفيذ آلية لمتابعة جميع المدارس التي يشغلونها، وذلك من جانب المديرية والمراحل المختلفة، والتوجيهات، لتقديم المساعدات وحل كافة المشكلات، وتخفيف الضغوط عليهم، للوصول بمدارسهم إلى المستوى المتميز.

وأكد حسن، أنه سيتم عقد اجتماعاً شهرياً بالسادة مديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية، ليتضمن توصيات يتم طرحها خلال الاجتماعات، ويتم تنفيذها ومناقشة ما تم تنفيذه فيها، والمعوقات التي قد تواجه جميع السادة مديري المدارس، وتقديم كافة سبل الدعم لإزالة أي معوقات قد تواجههم مستقبلا.