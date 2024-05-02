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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطة لزيادة حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين مصر والسعودية

تبادل زراعي
تبادل زراعي

اجتمع اليوم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، مع المهندس عبدالرحمن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة في الرياض.

مناقشة مجالات التعاون:

تناول اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات حيوية تهم القطاع الزراعي، شملت:

  • تبادل السلع الزراعية: ناقش الوزيران سبل زيادة حجم التبادل التجاري للسلع الزراعية ذات الميزة التنافسية في كل من مصر والسعودية.
  • تصدير الأسماك: تم بحث ملف تصدير الأسماك المصرية إلى المملكة العربية السعودية.
  • التعاون في مجال الخدمات البيطرية:بحث الجانبان إمكانية الاستعانة بالأطباء البيطريين المصريين للعمل في المملكة وتجديد اتفاقية التعاون المشترك في هذا المجال.
  • تصدير الدواجن وبيض التفقيس والصيصان:ناقش اللقاء إمكانيات تصدير الدواجن وبيض التفقيس والصيصان من مصر إلى السعودية، خاصة بعد حصول عدد كبير من المنشآت ومزارع الدواجن المصرية على اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية كمنشآت خالية من أنفلونزا الطيور.
  • تصدير الخيول العربية الأصلية ونحل العسل: تم بحث فرص تصدير الخيول العربية الأصلية ونحل العسل من مصر إلى السعودية.
  • مكافحة الآفات: ناقش الوزيران سبل التعاون في مجال مكافحة الآفات الزراعية.
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وزير الزراعة يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعاصمة السعودية الرياض

اتفاقات وتطلعات:

اتفق الوزيران على استمرار التواصل بين المسؤولين في وزارتي الزراعة في البلدين لمتابعة مجالات التعاون المشترك وإزالة أي عقبات تواجهها. كما جدد السيد القصير الشكر لنظيره السعودي على حسن الاستقبال والضيافة خلال استضافة اجتماعات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".

أهمية التعاون:

يُعدّ هذا اللقاء تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية وعلى حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع الزراعي.

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وزيرا الزراعة في مصر ولبنان يتابعان ملفات التعاون المشترك

فوائد التعاون:

من المتوقع أن يُساهم تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والسعودية في:

  • تحقيق الأمن الغذائي في البلدين.
  • زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.
  • خلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي.
  • تعزيز مكانة البلدين كدول رائدة في مجال الإنتاج الزراعي.

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