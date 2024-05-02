خطة لزيادة حجم التبادل التجاري للمنتجات الزراعية بين مصر والسعودية

اجتمع اليوم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، مع المهندس عبدالرحمن الفضلى، وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة في الرياض.

مناقشة مجالات التعاون:

تناول اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات حيوية تهم القطاع الزراعي، شملت:

تبادل السلع الزراعية: ناقش الوزيران سبل زيادة حجم التبادل التجاري للسلع الزراعية ذات الميزة التنافسية في كل من مصر والسعودية.

ناقش الوزيران سبل زيادة حجم التبادل التجاري للسلع الزراعية ذات الميزة التنافسية في كل من مصر والسعودية. تصدير الأسماك: تم بحث ملف تصدير الأسماك المصرية إلى المملكة العربية السعودية.

تم بحث ملف تصدير الأسماك المصرية إلى المملكة العربية السعودية. التعاون في مجال الخدمات البيطرية: بحث الجانبان إمكانية الاستعانة بالأطباء البيطريين المصريين للعمل في المملكة وتجديد اتفاقية التعاون المشترك في هذا المجال.

بحث الجانبان إمكانية الاستعانة بالأطباء البيطريين المصريين للعمل في المملكة وتجديد اتفاقية التعاون المشترك في هذا المجال. تصدير الدواجن وبيض التفقيس والصيصان: ناقش اللقاء إمكانيات تصدير الدواجن وبيض التفقيس والصيصان من مصر إلى السعودية، خاصة بعد حصول عدد كبير من المنشآت ومزارع الدواجن المصرية على اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية كمنشآت خالية من أنفلونزا الطيور.

ناقش اللقاء إمكانيات تصدير الدواجن وبيض التفقيس والصيصان من مصر إلى السعودية، خاصة بعد حصول عدد كبير من المنشآت ومزارع الدواجن المصرية على اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية كمنشآت خالية من أنفلونزا الطيور. تصدير الخيول العربية الأصلية ونحل العسل: تم بحث فرص تصدير الخيول العربية الأصلية ونحل العسل من مصر إلى السعودية.

تم بحث فرص تصدير الخيول العربية الأصلية ونحل العسل من مصر إلى السعودية. مكافحة الآفات: ناقش الوزيران سبل التعاون في مجال مكافحة الآفات الزراعية.

اتفاقات وتطلعات:

اتفق الوزيران على استمرار التواصل بين المسؤولين في وزارتي الزراعة في البلدين لمتابعة مجالات التعاون المشترك وإزالة أي عقبات تواجهها. كما جدد السيد القصير الشكر لنظيره السعودي على حسن الاستقبال والضيافة خلال استضافة اجتماعات المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد".

أهمية التعاون:

يُعدّ هذا اللقاء تأكيدًا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية وعلى حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع الزراعي.

فوائد التعاون:

من المتوقع أن يُساهم تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والسعودية في: