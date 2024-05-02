الخميس 02/مايو/2024 - 07:08 م 5/2/2024 7:08:45 PM

احتفلت مصر منذ ساعات على غرار دول العالم بعيد العمال، الذى يصادف الاول من مايو، وهو يوم يُكرم فيه العمال على دورهم فى البناء والتنمية وبإسهاماتهم فى تطوير الاقتصادات، لذا يمثل عيد العمال مناسبة هامة تُكرم فيها فئة العمال، كما تعد هذه المناسبة وقفة لتدارك النقائص ودعوة للمطالبة بتحسين ظروف العمل للمضى قدما نحو حياة كريمة وعادلة.

عمال مصر هم ثروة مصر الحقيقية وسلاح التنمية وبناة الجمهورية الجديدة، لذلك تضع الدولة العمال ضمن أولوياتها وقراراتها، لأنهم القوة الداعمة للاقتصاد القومى والذين يقودون مسيرة البناء والتعمير خاصة فى المشروعات القومية العملاقة، فلولاهم ما حققت مصر هذه التنمية المنشودة، والخطوات السريعة فى تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بقطاعات عدة فى فترة زمنية قياسية، وما كانت قادرة على أن تخطوها بقوة نحو الجمهورية الجديدة والمواقف خير شاهد على ذلك.

أوجه شكرى وتقديرى لعمال مصر الذين كانوا وما زالوا حجر الزاوية فى قاطرة التنمية والبناء، تلك الأيادى التى تبنى وتعمل بلا كلل أو ملل، وكل عام وانتم بخير.