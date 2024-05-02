ندوة توعوية بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر عن دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية

عقدت بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، ندوة توعوية؛ لاستعراض الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، بحضور الدكتور أحمد محيي، عميد الكلية، والمقدم محمد جمال عمار مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الأقصر، والأستاذ الدكتور محمود علام وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وطلاب الكلية.





افتتح الندوة الدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية، حيث رحب بالحضور وأشاد بالدور المصري على المستوي الشعبي والرسمي الداعم للقضية الفلسطينية.

واستعرض المقدم محمد جمال عمار بالفيديوهات توثيق الجهود المصرية المبذولة على مر التاريخ لدعم الشعب الفلسطينى بصفة عامة والجهود المبذولة من القيادة السياسية منذ اكتوبر الماضي بصفة خاصة، متمثلة في جهود رفع الحصار واستقبال أهالينا ضيوفاً كرام بالأراضي المصرية، والحرص على أن يكون معبر رفح مفتوحاً طوال الأزمة ليكون نافذه لأهالينا ونافذة للعالم؛ لتقديم المساعدات، إلي جانب جهود إعادة إعمار غزة وصولا لرفض التهجير القسري حفاظاً على حق الشعب الفلسطيني في أراضيه ودعماً للقضية الفلسطينية.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الاستفسارات من الطلاب، وتولي المقدم محمد جمال في الشرح الكافي والوافي لكل استفسارات الطلاب.