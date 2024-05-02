"تقاليد الإسلام في روسيا" معرض صور بألسن الأقصر

شهدت كلية الألسن جامعة الأقصر، افتتاح معرض صور بعنوان " العمارة الإسلامية و تقاليد الإسلام في روسيا " بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة و بحضور مدير المراكز الثقافية الروسية؛ ضمن فعاليات المؤتمر.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد نصر الدين الجبالي عميد كلية الألسن، ورئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس السابق، والمستشار الثقافي الروسي و مدير المراكز الثقافية الروسية د مارات جاتين و النحات د. أسامه السروي، ودكتور أنور إبراهيم وكيل أول وزارة الثقافة الأسبق، والمستشرق العالمي الروسي فلاديمير بيلياكوف، ودكتور ايجور سيد نائب مدير معهد الترجمة في موسكو و ا. احمد سمير نلئب رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة و العلوم، وبحضور الدكتورة ليلة يوسف حميد نائب رئيس المؤتمر، والأستاذ الدكتور محمود النوبي أحمد، وكيل الكلية، والدكتور يوسف عباس علي، والدكتور محمود حمزة محمد، والدكتورة تهاني كامل حسين منسق اللجنة الإعلامية للمؤتمر.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، عميد كلية الألسن ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر حظي منذ الإعلان عن محاوره وموضوعاته بعناية بالغة من العلماء والمفكرين والباحثين المتخصصين في علوم الاستشراق و الأدب و اللغة.

ووجه الجبالي، الشكر للمؤسسة المصرية الروسية والدكتور أسامه السروي، على هذا الإهداء الذي سيضاف إلى أصول الكلية، ويضيف لمحة جمالية يستمتع بها الطلاب والزوار.

