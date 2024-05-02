صور| جامعة الزقازيق تمنح الباحث محمد نجم درجة الماجستير بإمتياز

ناقشت جامعة الزقازيق رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد السيد السيد محمد خليل نجم، عضو فني بمكتب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، للحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس التعليم صناعي، بعنوان «فاعلية برنامج قائم على التعلم المدمج في تنمية المهارات العملية لمقرر الدوائر الإلكترونية لدى طلاب التعليم الثانوي الصناعي بالمدارس المتقدمة».

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة التي عقدت بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة الزقازيق، من الدكتور مجدي إبراهيم إسماعيل أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم المتفرغ بكلية التربية جامعة الزقازيق «مشرفًا ورئيسًا»، والدكتور رشا نبيل سعد إبراهيم مدرس المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة الزقازيج «مشرفة»، والدكتور عماد أبو سريع حسين أستاذ تكنولوجيا التعليم كلية التربية جامعة المنوفية «عضوًا ومناقشًا» والدكتور رضا الحسيني علي أستاذ المناهج وطرق التدريس ووكيل كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل الشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا، جامعة الزقازيق «عضوًا ومناقشًا».

وقررت اللجنة منح الباحث محمد السيد السيد محمد خليل، درجة الماجستير بامتياز وسط إشادة كبيرة بموضوع الرسالة وأهميتها، وذلك بحضور عدد من مسؤولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، والمعلمين المهتمين بعنوان الدراسة.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتجريبي، وخلال مراحل المنهج الوصفي، راجع الباحث الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، وفي إعداد قائمة بالمهارات العملية الرئيسية والفرعية بمادة الدوائر الإلكترونية، وفي تصميم وإنتاج البرنامج الإلكتروني.

واعتمدت الدراسة على المنهجين التجريبي والوصفي، فالمنهج التجريبي اُستخدم لقياس أثر استخدام البرنامج القائم على التعلم المدمج «كمتغير مستقل» في تنمية بعض المهارات العملية بمادة الدوائر الإلكترونية، كمتغير تابع لدى طلاب الصف الثاني الثانوي الصناعي تخصص الإلكترونيات، كما اعتمد البحث الحالي على التصميم التجريبي القائم على اختيار مجموعة تجريبية تتعرض للمتغير التجريبي «التعلم المدمج» ومجموعة ضابطة لم تتعرض لهذا المتغير، حيث تم التدريس لها بالطريقة المعتادة، ثم مقارنة نتائج المجموعتين من خلال البيانات التي تم الحصول عليها من تطبيق أدوات البحث قبليًا وبعديًا، مما يسمى بالتصميم التجريبي قبلي - وبعدى مع وجود مجموعة ضابطة.

والمنهج الوصفي اُستخدم في مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، وفي إعداد قائمة بالمهارات العملية الرئيسية والفرعية بمادة الدوائر الإلكترونية، وفي تصميم وإنتاج البرنامج الالكتروني.

وعن أهمية الدراسة: فقد تم تحديد أهمية البحث؛ بإعداد قائمة بالمهارات العملية يمكن الاسترشاد بها من قبل واضعي المناهج ومطوريها، وإعداد دليل للمعلمين يمكن الرجوع إليه عند التدريس باستخدام التعلم المدمج، وتوجيه أنظار المعلمين إلى استخدام التعليم المدمج في للتدريس في مجال التعليم الصناعي، وتوجيه القائمين على تصميم المناهج الدراسية بتكنولوجيا الإلكترونيات إلى ضرورة الربط بين الجانب المعرفي والجانب الأدائي للمهارة العملية.

وأظهرت نتائج الدراسة أنّه لا يوجد فرق ذا دلالة احصائية بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طلاب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي للاختبار التحصيلي، ولا يوجد فرق ذا دلالة احصائية بين متوسط درجات طلاب المجموعة التجريبية ومتوسط، وكذلك درجات طلاب المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة الملاحظة، ولا توجد علاقة ارتباطية بين متوسط درجات الاختبار التحصيلي ومتوسط درجات أداء الطلاب في بطاقة الملاحظة للمهارات العملية بالنسبة للمجموعة التجريبية.

كما أظهرت النتائج؛ أهمية البحث في مجال الإلكترونيات، وذلك تنمية الجوانب المعرفية لبعض المهارات العملية لمقرر الدوائر الإلكترونية لدى طلب الصف الثاني الصناعي بمادة الدوائر الإلكترونية بتخصص الإلكترونيات باستخدام التعليم المدمج، وتنمية الجوانب الأدائية لبعض المهارات العملية لمقرر الدوائر الإلكترونية لدى طلب الصف الثاني الصناعي بمادة الدوائر الإلكترونية بتخصص الإلكترونيات باستخدام التعليم المدمج.

IMG-20240502-WA0027

IMG-20240502-WA0026

IMG-20240502-WA0029

IMG-20240502-WA0028

IMG-20240502-WA0034

IMG-20240502-WA0033

IMG-20240502-WA0025

IMG-20240502-WA0035

IMG-20240502-WA0030

IMG-20240502-WA0032