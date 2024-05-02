رئيس جامعة العريش يفتتح معرض "نور الحضارة" للأطفال ذوي الإعاقة

افتتح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، معرض "نور الحضارة" والمقام بمقر المعرض الدائم في مبنى رئاسة جامعة العريش ، ويُعد المعرض ثمرة جهود طلاب الفرقة الرابعة شعبة رياض الأطفال بكلية التربية، ويقدم أنشطة تربوية وألعابًا تعليمية علاجية مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، موجهة للأطفال ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة.

وقال رئيس جامعة العريش، إننا نؤمن بأهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، ونعمل على توفير كافة الوسائل التي تساعدهم على التطور والنمو، ونرى في هذا المعرض فرصة رائعة لتحقيق هذا الهدف، من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية مستوحاة من حضارتنا العريقة."، وقال رئيس الجامعة "أدعو الجميع لزيارة المعرض، والتفاعل مع الأطفال ذوي الإعاقة، والتعرف على قدراتهم وابداعاتهم.

وأشاد رئيس الجامعة، بجهود طلاب الفرقة الرابعة شعبة رياض الأطفال بكلية التربية، الذين أظهروا إبداعًا وابتكارًا في تصميم هذا المعرض وكل القائمين على المعرض، وتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم العلمية.