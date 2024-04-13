مايكروسوفت تدرس وضع الإعلانات في قائمة ابدأ بنظام Windows 11

تستكشف Microsoft فكرة وضع الإعلانات في قائمة ابدأ في نظام التشغيل Windows 11. على وجه التحديد، فهي تتطلع إلى وضع إعلانات للتطبيقات التي يمكنك العثور عليها في متجر Microsoft في القسم الموصى به بالقائمة. أستطيع أن أسمعك تتنهد في الهزيمة إذا كنت قد استخدمت Windows 10 على نطاق واسع من قبل - يعرض نظام التشغيل الأقدم إعلانات في قائمة "ابدأ" أيضًا، وهي أيضًا مخصصة للتطبيقات التي يمكنك تنزيلها. في الوقت الحالي، ستعرض Microsoft الإعلانات في هذا الإصدار فقط إذا كنت في الولايات المتحدة ولديك Windows Insider في القناة التجريبية. لن تراها إذا لم تكن أحد مختبري الإصدار التجريبي أو إذا كنت تستخدم جهازًا تديره إحدى المؤسسات.

وعلاوة على ذلك، يمكنك تعطيل الإعلانات تماما. للقيام بذلك، ما عليك سوى الانتقال إلى "التخصيص" ضمن "الإعدادات" ثم إيقاف تشغيل "إظهار التوصيات الخاصة بالنصائح والعروض الترويجية للتطبيقات والمزيد" في قسم "البدء". مثل أي تجربة أخرى لشركة Microsoft، قد لا تصل أبدًا إلى نطاق أوسع، ولكن قد ترغب في تذكر الخطوات المذكورة أعلاه، نظرًا لأن الشركة لديها تاريخ في دمج الإعلانات في منصات سطح المكتب الخاصة بها. في العام الماضي، نشرت Microsoft أيضًا مواقع ترويجية تجريبية لخدماتها مثل OneDrive في القائمة التي تظهر عند النقر فوق صورة ملفك الشخصي.