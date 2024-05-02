«الخير كتير والبحر عمران» أغاني صيادي الشرقية أثناء إلقاء زريعة الأسماك

بفرحة وسعادة غامرة، شهد صيادي مدينة الزقازيق إنزال 500 ألف من إصبعيات سمك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر بمدينة الزقازيق، وتغنوا قائلين «الخير كتير والبحر عمران بالسمك طول السنة».

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إنزال مليون أُصبعية أسماك ما بين ( ٥٠٠ ألف أصبعيات سمك بلطي نيلى و ٥٠٠ ألف أصبعيات سمك مبروك) تم إستزراعها، بالتعاون مع جهازحماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء فى منطقتي بحر فاقوس وبحر أبو الأخضر بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو العمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة، وذلك لتوفير الأسماك بكميات كبيرة، لدعم مهنة الصيد وتوفير فرص عمل للصيادين ، وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة على مهنة الصيد.

أوضح المحافظ أن المحافظة تولي إهتماماً بالغاً بتنمية الثروة السمكية، بما في ذلك التنسيق مع جهازحماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك والمفرخات(مفرخ صان الحجر، مفرخ العباسة) للإستزراع المستمر طوال العام للأسماك في المسطحات المائية التي تمتلكها المحافظة (بحر مويس، بحر فاقوس، بحر أبو الأخضر) بأطوال تصل إلى ٣٥٠ ألف كم.

وأشار المهندس محمد النساج الخبير الوطني للإستزراع السمكي بالشرقية، أنه قد تم إستلام وإنزال الدفعة الأولى من أسماك البلطي والمبروك بعدد ٥٠٠ ألف أصبعية في بحر فاقوس، وتم الإنزال للجزء الثانى لعدد ٥٠٠ ألف أصبعية ببحر أبو الأخضر من إنتاج مفرخ صان الحجر السمكي - أحد المفرخات السمكية التابعة للجهاز بمحافظة الشرقية.

وأشار إلى أن الشرقية أول محافظة مُدرجة في خطة تنمية المصايد الطبيعية لعام ٢٠٢٤م، وأن خطة التنمية في الوجه البحري مستمرة حتى شهر يونيو المقبل.

وأوضحت هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بديوان عام محافظة الشرقية، استمرار المحافظة في تفعيل الخطة الموضوعة منها بالتعاون مع جهاز تنمية البحيرات لتنمية الثروة السمكية، والارتقاء بالمصايد الطبيعية، وزيادة المخزون السمكي، وتوفير فرص عمل للصيادين، مشيرة إلى أن الأصبعيات من الأسماك التي تم إنزالها في بحري فاقوس وأبو الأخضر من أسماك المبروك والبلطي تتميز بالجودة والإنتاجية العالية، فيما يتميز سمك مبروك الحشائش بقدرته على المعالجة البيولوجية للمياه لكونه يتغذي على الحشائش.

حضر عملية الإنزال المهندس محمد النساج الخبير الوطني للإستزراع السمكي بالمحافظة، وهبة عبد التواب مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة، والمهندس متولي المريشي مدير مفرخ صان الحجر السمكي، والمهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق، والحاج عبد الفتاح عبد النبي شيخ الصيادين بالمحافظة، وعدد من الصيادين.