طقوس إحتفالات السوهاجية بعيد القيامة وأعياد الربيع

إحتفالات أعياد الربيع بمحافظة سوهاج لها طقوس خاصة وعادات وتقاليد يتوارثها الأجيال على مر السنين جيل يسلم الجيل الذي يليه حيث يتزامن الإحتفال بشم النسيم مع إحتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد ويستمر الاحتفال بشم النسيم خلال أسبوع كامل بعدة طقوس مختلفة فبدأ بيوم الأحد (أحد السعف أو أحد الشعانين ) الذى يسبق إحتفال شم النسيم بأسبوع فيحتفل الجميع مسلمون وأقباط معا بأحد السعف فينتشر بيع السعف وصنع أشكال جمالية به أشهرها الخاتم والأسورة وشارات الترحيب ومطلقين على اليوم ( السعيفة ) وهو ذكرى إستقبال المسيح عليه السلام بمدينه أورشليم مستخدمين (سعف النخيل ) ويليه يوم الإثنين (إثنين النبيتة) ويقوم الجميع (بنقع الفول المدمس الجديد لصنع النابت ) فيتم تغيير ماء الفول يوميا حتى صباح يوم الجمعة الذى يبداء بإعداد النابت وطهيه للإفطار به صباحا.



ثم يأتي يوم الثلاثاء (ويسمى بالغبيرة ) وفيها يلعب الأطفال بالتراب بالشوارع لصنع الغبار وتختلف الأقاويل حول اليوم فالبعض يقول أنها تسمية للغبار الذى أثاره اليهود بحادثة الصلب والبعض يقول أنها النبتة التى شفيت سيدنا أيوب عليه السلام من مرضةثم الأربعاء (الفريكة ) ويتم به صنع الفريك الأخضر الجديد فيتناول الجميع بذلك اليوم طاجن الفريك بالبصل ثم يوم الخميس ويسمى (الحميرة) ويقوم به المسلمون فقط بتلوين البيض بألوان طبيعية فيوضع قشر البصل للون الذهبى والكاركادية للون الزهرى والشاى للون البنى والكركم للون الأصفر والبقدونس للون الأخضر ويقوم الأطفال باللعب بالبيض والقيام بالطقس (الطقيشة)وهى قيام الأطفال بضرب البيض الملون معا لتقشيره وتمنى أمنيات سعيدة بينما يمتنع الأقباط عن طقس الحميرة وإنتظار تلوين البيض وتناوله ليوم الأثنين (يوم شم النسيم ) نظرا للصيام وإحتواء البيض على روح.



ثم الجمعة اليتيمة لدى المسلمين أو الجمعة الكبيرة والتى تبدأ بتناول النابت الذى تم تنبيته يوم الثلاثاء وتسمى الجمعة الحزينة لدى الأقباط وهى ذكرى حادثة الصلب ويليها سبت النور وخلاله يكتحل الجميع مسلمون وأقباط ويقال أن من لا يكتحل تصيبه الأمراض بالعين فالكحل يسبت النور كما يشاع بالصعيد ( يجلى العين ويطهرها ) ثم يوم الأحد والذى يكمل أسبوع الإحتفالات (إحتفالات شم النسيم لدى المسلمون والأقباط وإحتفالات عيد القيامة لدى الأقباط) فالأحد عيد القيامة المجيد لدى الأقباط بينما يسمى (الفرفيطة ) لدى المسلمون ويتم فيه ذبح أحد الطيور وطهيه وتناوله وعادة ما يكون بط وأوز فيما تناول أيضا الأقباط الطيور واللحوم .

وبذلك ينتهى أسبوع إستقبال شم النسيم ليأتى يوم شم النسيم بالصعيد وفيه يستيقظ الجميع مبكرا فيشاع أن من لا يستيقظ بشروق الشمس يأتى عليه العام التالى وهو نائم مريض ويقوم الجميع بوضع (بصل أخضر وتقطيعه أمام المنزل لحماية أصحابه من الأمراض) ويتم تناول الفسيخ والبصل الأخضر والليمون ويخرج الأطفال والأسرة للمتنزهات والحدائق بالمدينة وتنتهى بيوم الإثنين إحتفالات سوهاج مسلمون وأقباط بإستخدام طقوسهم المتوارثة والتى مازال الكثير محافظا على بعضا منها أو كلها بإختلاف المراكز والقرى ولكن الجميع بالنهاية يحتفل .