تمرين النفخ بينها.. حيل سحرية تمنع آلام الأذن أثناء السفر بالطائرة

يعاني الكثيرون من آلام في الأذن أثناء السفر بالطائرة، ويرجع هذا غالبًا إلى اختلاف الضغط بين الأذن الوسطى والبيئة المحيطة، ويطلق عليه الرضح الجوي.

طرق فعالة تمنع آلام الأذن أثناء السفر بالطائرة

ووفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف انديا"، نقدم إليك فيما يلي حلولا فعالة للتغلب على هذه المشكلة أثناء السفر بالطائرة.

أحد الحلول البسيطة هو شرب الماء ببطء أو مضغ العلكة، حيث يساعد ذلك على تنشيط العضلات التي تفتح قناة استاكيوس في الأذن، مما يسهل معادلة الضغط.

كما يمكن ممارسة تمرين النفخ، الذي يساعد أيضًا في فتح القناة وتخفيف الضغط دون تلف طبلة الأذن.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام مزيلات الاحتقان لمن يعانون من انسداد الأنف أو مشاكل في قناة استاكيوس.

يُنصح باستخدام هذه المزيلات قبل الإقلاع، وتكون فعالة لفترة تصل إلى ثماني ساعات، وفي حال كانت الرحلة طويلة يمكن تكرار الجرعة.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.