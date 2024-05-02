تكريم 100 من حفظة القرآن الكريم بمسابقة رخا السنوية

احتضن مسجد سيدي أبو الريش بقرية كتامة التابع لمركز ومدينة بسيون محافظة الغربية مسابقة رخا الكبري بتكريم حفظه القرآن الكريم السنوية والتي تقام كل عام تحت رعاية المستشار خالد ابراهيم رخا .

تم تكريم أكثر من مائة متسابق من حفظة القرآن الكريم من مختلف الأعمار والتي تبدأ من 6 سنوات وحتي 14 عام في مختلف الأجزاء القرآنية.

حيث تقدم للمسابقة أكثر من مائتين من حفظة القرآن الكريم في ربع ونصف وثلاثة أرباع القرآن الكريم من أبناء القرية والقري المجاورة وبحضور عدد كبير من رجال جامعة الأزهر والأزهر الشريف والأوقاف بالغربية .

حيث تقدم الحضور الدكتور سيف رجب قزامل أستاذ الفقة المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون بطنطا الأسبق والدكتور عبدالفتاح قطب الدخميسي أستاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا والدكتور محمود عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف والمستشار محمد السقا نائب مجلس الدولة والشيخ جمال الزمراني مدير أوقاف بسيون .

بدأ الاحتفال بقراءة القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد عبد البصير بالإذاعة والتليفزيون ثم الابتهالات للشيخ مصطفى معوض المبتهل بإذاعة القرآن الكريم وفي كلمته أثني الدكتور سيف قزامل علي المسابقة القرآنية السنوية لأنها تنشر الخير وتخلق المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله وخاصة وأن قرية كتامة واحدة من البلدان صاحبة التاريخ في حفظ القرآن الكريم وبها عدد كبير من أساتذة جامعة الأزهر بداية من الدكتور الحسيني يوسف الشيخ وابنه الدكتور عبد الفتاح يوسف الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق رحمة الله عليهما.

وأثني الدكتور عبد الفتاح الدخميسي في كلمته علي رعاية المستشار خالد رخا واهتمامه بأبناء بلدته ومسقط رأسه في إقامة المسابقة كل عام في موعدها وفي الختام قام أساتذة الجامعة بتقديم الجوائز المالية للفائزين بالمسابقة

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