الداخلية توفر خدمات مرورية تزامناً مع إصلاحات شارع 79 في المعادي

قامت أجهزة وزارة الداخلية بتوفير خدمات مرورية تزامناً مع تنفيذ الإصلاحات الخاصة بشارع 79عند تقاطعه مع شارع 9 بالمعادى.

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وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وذلك تزامناً مع تنفيذ الإصلاحات الخاصة بخط الصرف الصحي بشارع 79 عند تقاطعه مع شارع 9 بالمعادى.. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع 79 بالوصلة من تقاطعه مع شارع 10 وحتى تقاطعه مع شارع 9 مع تحويل حركة المرور يساراً شارع 10 فيميناً شارع وهيب دوس تجاه ميدان المحطة وصولاً لشارع 9 مرة أخرى.. وذلك إعتباراً من الساعة الـ12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 3/5/2024ولمدة 8 أيام.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.