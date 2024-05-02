تعيين خدمات مرورية تزامناً مع إنشاءات شارع يوسف عباس

قامت وزارة الداخلية بتعيين خدمات مرورية تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية

الخاصة بعدد من المحطات بشارع يوسف عباس بالقاهرة.

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعددمن المحطات بشارع يوسف عباس بالقاهرة.. الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى والجزئى بالإتجاهين (لشارع يوسف عباس)على أن يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من يوم الخميس الموافق 2/5/2024 لمدة (30 يوماً من الساعة 12:05 صباحاً"ليلاً ونهاراً")..وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-

أولاً: محطة الإستاد:

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.. مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع إبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة.

القادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع إبن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

ثانياً: محطة الشهيد هشام بركات:

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبدالعزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين.. مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من مناطق شارع عبدالعزيز الشناوى إتجاه طريق النصر يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى" فيساراً شارع المهندسين العسكرين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

ثالثاً:محطة جامعة الأزهر:

إستكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبدالعزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الإتجاهين.. على أن يتم تنفيذ بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من شارع عبدالعزيز الشناوى فيميناً إتجاه شارع الطيران فيميناً إتجاه شارع على أمين.

القادم من شارع على أمين إتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى يسلك يميناً شارع الطيران وإستكمال خط السير.

القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين يسلك يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً شارع الطيران.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.