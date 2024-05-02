شاب يحول شقته لمصنع حشيش في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر، لاتخاذه من مسكنه وكراً لتصنيع مخدر الحشيش.

وبتفتيش مسكنه تم ضبط “11 كيلو جراما من مخدر الحشيش - 2 كيلو جرام بودرة من مخدر الحشيش الخام - زجاجة تحوى كمية من زيت مخدر الحشيش - مجموعة من الأدوات التى تُستخدم فى عملية تدوير وتصنيع مخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد من الطلقات - سلاح أبيض”.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها، وكذا حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (فكهانى- مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) مُصاب بجرحين طعنيين بالجسم ، وتوفـى أثناء إسعافه.. وبسؤال شقيقه إتهم (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق ) بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض ، وعلل ذلك لحدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق متصل كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً قيام قائدا دراجتين ناريتين بحركات استعراضية بالقاهرة معرضان المواطنين للخطر، وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما (شخصين - مقيمان بالجيزة).