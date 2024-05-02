رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي ينعى وفاة الشيخ طحنون آل نهيان

بعث الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برقية عزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم خلالها العمل والجهد المخلص لبلاده.

وأعرب رئيس الاتحاد عن خالص تعازيه للإمارات قيادةً وشعباً، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

بروتوكول تعاون بين الثقافة واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

في سياق آخر وقعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بروتوكول تعاون، يستهدف الترويج للمنتج الثقافي لوزارة الثقافة على مستوى الدول أعضاء الاتحاد، وتطوير أداء العاملين بالمجال الثقافي، وصقل قدرات الشباب، وإنتاج أعمال فنية هادفة، وإقامة ورش عمل تدريبية.

وزيرة الثقافة توقع "بروتوكول تعاون" مع اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

نيفين الكيلاني: نستهدف من البروتوكول إعداد جيل جديد واعٍ مثقفٍ من الشباب على قدر عالٍ من الكفاءة والتدريب



أعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول، الذي يأتي ضمن اهتمام وزارة الثقافة إعداد جيل جديد واعٍ مثقفٍ من الشباب على قدر عالٍ من الكفاءة والتدريب.

وزيرة الثقافة وعمرو الليثي

حيث تستهدف وزارة الثقافة، الترويج لمنتجها الثقافي على مستوى إذاعات وتليفزيونات الدول أعضاء اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، وإقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات ومسابقات تستهدف إذكاء وعي الشباب، وإمدادهم بقدر عالٍ من الكفاءة والتدريب.

وزيرة الثقافة توقع "بروتوكول تعاون" مع اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

عمرو الليثي: البروتوكول خطوة جادة نحو تعزيز آليات التعاون المشترك

فيما أكد الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أن هذا البروتوكول يُمثل خطوة جادة نحو تعزيز آليات التعاون المشترك بين الاتحاد، ووزارة الثقافة، نظرًا لدورها الكبير في الارتقاء بمنظومة القيم الإنسانية بين الشعوب، وما تحظى به من تقدير على الصعيدين الإقليمي والدُولي، الأمر الذي يجعل ما تقدمه جدير بالاهتمام الإعلامي، ويحقق أهداف الطرفين، والمتمثلة في تكثيف الإنتاج المشترك للأعمال الفنية التي تُعبر عن قيم التعايش السلمي، وإقامة الدورات التدريبية، وورش العمل المشتركة، وإذاعة وعرض المنتج الإعلامي الخاص بوزارة الثقافة المصرية على مستوى إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، والمشاركة في النشاطات والمهرجانات والمعارض التي يقيمها الطرفان وتبادل الزيارات، وغيرها من آليات التعاون الجاد والبناء.