سيدات ناصرية شباب بجاية الجزائري يفوز على آسيك ميموزا في بطولة أفريقيا للطائرة

نجح ناصرية شباب بجاية الجزائري في الفوز على نظيره آسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة ٣ - ٢، ضمن مباريات تحديد المراكز من الـ١٣ إلى الـ١٦ ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي ينظمها النادي الأهلي حتى ٤ مايو المقبل.

أقيمت المباراة اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت ندية كبيرة للغاية بين الفريقين، وتبادلا التفوق في الأشواط حتى وصلت المباراة إلى الشوط الخامس، والذي ابتسم لصالح الفريق الجزائري.

تقدم فريق ناصرية شباب بجاية الجزائري في الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٧، وفاز آسيك ميموزا بالشوط الثاني بنتيجة ٢٥-١٨، وواصل صحوته ليحسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة ٢٥-٢٢، قبل أن يعود الفريق الجزائري ليفرض سيطرته تماما على الشوط الرابع والذي انتهى بنتيجة ٢٥-٩، ليتعادل الفريقان في نتيجة الأشواط ويحتكمان للشوط الخامس الفاصل والذي شهد تفوقا لشباب بجاية ليفوز بنتيجة ١٥- ١١.

آية الشامي: الأهلي جاهز لمواجهة الأنابيب الكيني في نصف نهائي أفريقيا للكرة الطائرة

أكدت آية الشامي، لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي جاهزية الفريق لمباراة الأنابيب الكيني، التي من المقرر أن تجمع الفريقين في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا للأندية.

أوضحت: «نركز على كل مباراة بشكل منفصل وفقا لظروف كل منافس، وعقب كل لقاء يعقد الجهاز الفني جلسات عديدة لمراجعة الأخطاء وتصحيحها لضمان تلافيها لاحقا".

وأضافت: "مستوى الفرق يرتفع تدريجيا مع كل دور في البطولة، ونحن الآن أمام فريق صعب مثل الأنابيب الكيني وصيف النسخة الماضية ولكن الجميع في جاهزية تامة للمباراة".

وقالت: «نعد جماهير الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا، دوافعنا كبيرة في استكمال ما حققناه من نجاحات خلال الموسم الجاري".

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