الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التعدي على سيدة وزوجها بالخصوص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالدخول لمنزل إحدى السيدات والتعدى عليها وزوجها بالضرب.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص بالقليوبية من (السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو ، وزوجها "مصابان بكدمات متفرقة") بتضررهما من (طليق الأولى ، 4 آخرين "لهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما وسرقة (مبلغ مالى - هاتفان محمول) لخلافات عائلية بينهم وفروا هاربين.

تم ضبط مرتكب الواقعة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخرى تجرد مدمن مخدرات في صورة اب ، تخلي من كل مشاعر الأبوة والرحمة، وأدمن حفلات التعذيب لابنته الصغيرة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، كما أدمن المواد المخدرة التي حولته إلى وحش كاسر

كما شهدت منطقة عزبة الهجانة التابعة لقسم ثالث مدينة نصر ، بمحافظة القاهرة ، كارثة أخلاقية بعد أن كشفت تحريات رجال المباحث عن جريمة زنا محارم بين فتاة وشقيقها داخل مسكنها بمدينة نصر.

كانت بداية الواقعة المأساوية، بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة ، بالعثور على طفلة مولودة ملقاة في منطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.



وبإجراء الفحص والتحري تم تحديد هوية الشخص ملقي المولودة، وبضبطه أقرَّ أن أحد أصدقائه طلب منه التخلص من المولدة بإلقائها أمام إحدى دور رعاية الأطفال اليتامى، وتم ضبط الأخير وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق.

كما حاولت أسرة الفتاة وشقيقها التستر على الجريمة بعد حمل الفتاة البالغة من العمر 22 سنة من شقيقها صاحب الـ 19 عاما لكن مخططهما فشل.

و خططت الاسرة للتخلص من الطفلة التي حملت بها الفتاة سفاحا من شقيقها بإلقائها أمام دار أيتام، وبالفعل استعان خال المتهمين بصديقه وألقاها بالشارع.

كشف رجال المباحث ، بقسم شرطة مدينة نصر ثالث ، خيوط الجريمة الاخلاقية حتى تمكنوا من الكشف عن جريمة زنا محارم مأساوية بين الفتاة وشقيقها وتم ضبط كافة الأطراف للتحقيق معهم.

الفتاة التي أقرت بممارسة العلاقة المحرمة مع شقيقها الأصغر منها عدة مرات في فترات مختلفة في ظل غياب والديهما عن المنزل، حتى حملت من شقيقها سفاحا جراء العلاقة الآثمة.

وتجري جهات التحقيق المختصة تحقيقات حول الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.