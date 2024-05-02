الأسهم الأوروبية تتراجع بعد قرار الفيدرالي الأميركي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 2-5-2024، مع عودة المستثمرين من عطلة عيد العمال لتحليل أثر سلسلة من نتائج أعمال شركات كبرى وإشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أول تراجع شهري هذا العام في أبريل.

وعاد المستثمرون بعد عطلة عيد العمال، الأربعاء، وهو يوم شهد إشارة المركزي الأميركي إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لوقت أطول بسبب قراءات تضخم جاءت مخيبة للآمال في الآونة الأخيرة. وانخفضت أسهم الطاقة 1.7 بالمئة، مع هبوط سهم فيستاس، وهي أكبر شركة لتصنيع توربينات الرياح في العالم، 4.2 بالمئة بعد أن أعلنت عن تسجيل خسارة مفاجئة في الربع الأول.

ونزل سهم نوفو نورديسك 2.4 بالمئة متخليا عن مكاسب مبكرة. وجاء تراجع السهم بالرغم من رفع الشركة توقعاتها لعام 2024 وتحقيقها أرباحا أفضل من المتوقع في الربع الأول من العام.

أما سهم مجموعة آي.إن.جي الهولندية فقد قفز 5.4 بالمئة بعد إعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار يورو (2.68 مليار دولار) وأداء قوي في الربع الأول.

وارتفع سهم بنك ستاندرد تشارترد البريطاني خمسة بالمئة بعد زيادة فاقت التوقعات في أرباح الربع الأول، مما عزز مؤشر البنوك ليتصدر قائمة القطاعات الرابحة.

وقفز سهم تيلي بيرفورمانس الفرنسية لخدمات المكاتب ومراكز الاتصال 15.4 بالمئة بعد زيادة مبيعات الربع الأو.

مؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 870 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 25724 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 31383 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.82% ليصل إلى مستوى 11078 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 5779 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 8273 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 7266 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومصر للأسواق الحرة، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.