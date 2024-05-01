الزراعة تختتم فعاليات القافلة البيطرية المجانية بقرى سوهاج

اختتم معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح فعاليات حملة القوافل البيطرية المجانية، والتي تم اطلاقها في محافظة سوهاج بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

2000 خدمه بيطرية

وأشار الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، ان تلك القافلة، قدمت حوالي 2000 خدمه بيطرية لصغار المربيين في القرى الاكثر احتياجا، على مدار اسبوع كامل، لافتا الى ان ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية ومؤسسات المجتمع المدنى وتنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى بسوهاج.

علاج تناسلي وسونار



وأكد فاضل ان هذه القافلة قامت بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية. وتستهدف الحملة علاج جميع الحالات المرضية بالمجان بالإضافة إلي كافة خدمات الرعاية التناسلية والتلقيح الاصطناعي.