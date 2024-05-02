3 أغانى جديدة لـ رامى صبرى بتوقيع فهد الزاهد

يجتمع النجم رامى صبرى بالمنتج فهد الزاهد منتصف شهر مايو الجارى، للإستقرار على تفاصيل 3 أغانى جديدة ستكون بداية التعاون بينهما، ويتكتم الطرفين تفاصيل هذه الأغانى، لحين تسجيلها خلال الأيام المقبلة.

من جانبه رحب الزاهد بهذا التعاون، حيث علق في بيان له قائلا:"رامى نجم كبير، وصاحب صوت مختلف ولحن ممز، وسيكون هناك تعاون مثمر، ينصب في صالح الجميع.

على الجانب الأخر يستعد المنتج فهد الزاهد، لطرح أغانى جديدة لعدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى منهم أغنيتين للنجمة نوال الزغبى، هما أغنية مصرية بعنوان "قصر الشوق"، من كلمات فهد الزاهد، وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، أما وأخرى خليجية تحمل عنوان "القدر والشوق"، من كلمات فهد الزاهد أيضا وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس، وأغينة للنجم عاصى الحلانى بعنوان "العين عليه"، من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.