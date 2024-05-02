سعر طن الذرة الصفراء اليوم الخميس في الأسواق ولدى التاجر.. الأردب بكام

شهد سعر طن الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية وعند تاجر الجملة، استقرارًا في ثمن الاردب البرازيلي، وتراجع في سعر الذرة الاوكراني والارجنتيني، حيث زاد البحث خلال الأيام الماضية عن سعر طن الذرة الصفراء، وسجل سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 10,500 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من السلع الاساسية في مصر لانة يدخل في الكثير من الصناعات مثل صناعة الاعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار يؤدي الي ارتفاع سعر اللحوم و الدواجن، ومن خلال المقال التالي نرصد لكم أسعار الذرة الصفراء اليوم.

وهبط سعر طن الذرة الصفراء اليوم في معظم أنواعها المختلفة، حيث ثبت الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، بالسوق المحلي لدى تجار الجملة.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وفي ظل رغبة العديد من أصحاب المزارع والمربيين التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم، نستعرض معكم التفاصيل والتي جاءت على النحو التالي.

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة، حرصًا من الوفد على الوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية وارتفاع وانخفاض الأسعار الذي باتت غير مستقر هذه الأيام مع ارتفاع وانخفاض أسعار العملة الأمريكية والاضطرابات الذي شهدها الاقتصاد العالمي، مما يؤثر هذا على أسعار السلع المصرية، وتحرص الوفد على تقديم اسعار الذرة الصفراء اليوم الاحد، والتي جاءت أسعارها على النحو الآتي:

سعر الذرة اليوم الخميس في الاسواق المصرية ولدى التاجر

الذرة البرازيلي

استقر سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 11,500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

كما ثبت سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 11,500 جنيه.

الذرة الأوكراني

وسجل سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 10,500 جنيه.