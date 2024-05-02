الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق فاعليات الصالون العلمي عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير علم الآثار

فاعليات الصالون
فاعليات الصالون العلمي عن دور الذكاء الاصطناعي

تحت رعاية كريمة  أ.د. محمد عثمان الخشت  رئيس جامعة القاهرة وبحضور كل من: أ.د. محمود السعيد  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أ.د. أحمد رجب محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور رضا عبد الوهاب الخريبي- عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. و الدكتور محسن صالح عميد الكلية. 

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جامعة القاهرة تشجع باحثي الجغرافيا على خدمة المجتمع

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رئيس جامعة القاهرة يشارك في مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي

انطلقت فعاليات الصالون العلمى عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير علم الآثار وقد حاضر في هذا الصالون العلميد كوكبة من علماء الآثار والذكاء الاصطناعي منهمأ.د. الحسيني عبد البصير - مدير متحف الآثار بمكتبة الاسكندرية

 أ.د. على على عبد الحليم  مدير عام المتحف المصري بالتحرير.

و اللواء. عاطف مفتاح  المشرف العام علي المتحف المصري الكبير.

 أ.د. هانی هلال رئيس كرسي اليونيسكو بجامعة القاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق

أ.د. طارق توفيق كلية الآثار جامعة القاهرة. رئيس الرابطة العالمية لعلماء الآثار الاصرية

د جمال ياسين جامعة دمنهور

أ.د. محمود عبد الحافظ  وكيل كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع جنوب الوادي

 أ.د. خالد غريب رئيس قسم الاثار اليونانية الرومانية 

م.رامي عيد 

و م. احمد عبد النبي شركة كونكاف 

م/سامح زغلول، المدير التنفيذي للتكنولوجيا - فيكسد سولوشن

ونسق الندوة أ.د. هيثم حمزة، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة القاهرة. 

حضر الصالون العلمي بالحضور لفيف من  أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليتي الآثار والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والسادة العاملين بوزارة السياحة والآثار. واقيمت هذه الفعالية العلمية القيمة لتعظيم دور جامعة القاهر وتعاون التخصصات البينية في خدمة علم الآثار وتراثنا الثقافي وذلك بمركز الابداع كريتيفا الجيزة.


 

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الجريدة الورقية