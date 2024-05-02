انطلاق فاعليات الصالون العلمي عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير علم الآثار

تحت رعاية كريمة أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبحضور كل من: أ.د. محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أ.د. أحمد رجب محمد علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور رضا عبد الوهاب الخريبي- عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. و الدكتور محسن صالح عميد الكلية.

انطلقت فعاليات الصالون العلمى عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير علم الآثار وقد حاضر في هذا الصالون العلميد كوكبة من علماء الآثار والذكاء الاصطناعي منهمأ.د. الحسيني عبد البصير - مدير متحف الآثار بمكتبة الاسكندرية

أ.د. على على عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير.

و اللواء. عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف المصري الكبير.

أ.د. هانی هلال رئيس كرسي اليونيسكو بجامعة القاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الاسبق

أ.د. طارق توفيق كلية الآثار جامعة القاهرة. رئيس الرابطة العالمية لعلماء الآثار الاصرية

د جمال ياسين جامعة دمنهور

أ.د. محمود عبد الحافظ وكيل كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع جنوب الوادي

أ.د. خالد غريب رئيس قسم الاثار اليونانية الرومانية

م.رامي عيد

و م. احمد عبد النبي شركة كونكاف

م/سامح زغلول، المدير التنفيذي للتكنولوجيا - فيكسد سولوشن

ونسق الندوة أ.د. هيثم حمزة، وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة القاهرة.

حضر الصالون العلمي بالحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليتي الآثار والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والسادة العاملين بوزارة السياحة والآثار. واقيمت هذه الفعالية العلمية القيمة لتعظيم دور جامعة القاهر وتعاون التخصصات البينية في خدمة علم الآثار وتراثنا الثقافي وذلك بمركز الابداع كريتيفا الجيزة.



