الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لدعم عمال مصر (شاهد)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات عاجلة عدة لدعم عمال مصر في عيدهم، وجاء أبرزها  بسرعة الانتهاء من قانون العمل، وزيادة الحد الأدني لمبلغ صندوق الإعلانات للعامل من 600 لـ1500 جنيه.

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زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ5 مليارات جنيه:

 وأكد “السيسي”، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد عمال مصر، اليوم الخميس، على ضرورة زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ5 مليارات جنيه، والعمل على زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور.

 

زيادة حملات التفتيش على المنشآت الخاصة لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور:

 وشدد الرئيس على زيادة حملات التفتيش على المنشآت الخاصة لمتابعة تنفيذ الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقًا لمعايير عالمية، واستمرار العمل على زيادة تشغيل ذوي الهمم والنساء في الوظائف.

 وأكد رئيس الجمهورية على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للسلامة المهنية وتوعية العمال بحقوقهم.

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