السيسي: تحية إجلال وتقدير لكل يد مصري تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم بعيد العمال أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يد مصري تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبي من أجل الحاضر والمستقبل من أجل مصر الحديثة والمتقدمة.

الجهد الخارق الذى بذله عمال مصر

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في احتفالية عيد العمال 2024 والمقامة فى مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان، اليوم الخميس، أؤكد على الجهد الخارق الذى بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة بما يؤسس لانطلاقة فى جميع المجالات ولا سيما الصناعية.

تشرفت بالوجود اليوم بين عاملات وعمال مصر

وتابع الرئيس: "تشرفت بالوجود اليوم بين عاملات وعمال مصر في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على جهود العمال والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل، ونعمل على زيادة معدلات التشغيل وزيادة مستويات الأجور".

